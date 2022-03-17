На його думку, зараз можна спостерігати російський стиль війни.

Важливо Росіяни завдали удару по Святошинському районі Києва: загинули люди

"Після того, як у Чорнобаївці накрили не просто гелікоптери, а, за нашими прикидками, передовий командний пункт угруповання на цьому напрямку, у них виникла ситуативна паніка", – повідомив Олексій Арестович.

Він зазначив, що окупанти панічно побігли з-під Миколаєва, але втеча була зупинена якимось там польовим командором. Вони частково повернулися на позиції, де нині точаться бої.

Як росіяни вбивають цивільних: історії постраждалих