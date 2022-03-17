По его мнению, сейчас можно наблюдать российский стиль войны.

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"После того, как в Чернобаевке накрыли не просто вертолеты, а по нашим прикидкам передовой командный пункт группировки на этом направлении, у них возникла ситуативная паника", – сообщил Алексей Арестович.

Он отметил, что оккупанты панически побежали из-под Николаева, но побег был остановлен каким-то там полевым командором. Они частично вернулись на позиции, где сейчас идут бои.

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