В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что за сутки пиротехнические подразделения привлекали 156 раз.

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Результаты работы пиротехников

В течение суток 8 апреля пиротехнические подразделения ГСЧС обнаружили, изъяли и обезвредили 5 600 взрывоопасных предметов, в том числе 78 авиационных бомб. Они обследовали территорию площадью 543,28 гектара.

Наиболее активно пиротехники работали в следующих областях:

Харьковской – 2 141 раз,

Николаевской – 1 057,

Донецкой – 274,

Киевской – 417,

Сумской – 195.

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения России уже обезвредили 43 376 взрывоопасных предметов и 417 килограммов взрывчатого вещества, в том числе 1 444 авиационные бомбы. Обследована территория площадью 6 533 гектара.

В ГСЧС подчеркнули: в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу следует сообщать об этом спасателям.

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