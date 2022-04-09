У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що за добу піротехнічні підрозділи залучали 156 разів.
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Результати роботи піротехніків
Протягом доби 8 квітня піротехнічними підрозділи ДСНС виявили, вилучили та знешкодили 5 600 вибухонебезпечних предметів, зокрема 78 авіаційних бомб. Вони обстежили територію площею 543,28 гектара.
Найактивніше піротехніки працювали в таких областях:
- Харківській – 2 141 раз,
- Миколаївській – 1 057,
- Донецькій – 274,
- Київській – 417,
- Сумській – 195.
Загалом від початку широкомасштабного військового вторгнення Росії вже знешкодили 43 376 вибухонебезпечних предметів та 417 кілограмів вибухової речовини, зокрема 1 444 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 6 533 гектари.
У ДСНС наголосили: у випадку виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу слід повідомляти про це рятувальників.
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