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      Только честные выборы – залог европейской и евроатлантической перспективы Украины, –Наливайченко

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      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / galagov.tv

      Наливайченко подчеркнул важность широкого и активного участия международных наблюдателей в мониторинге подготовки и проведения предстоящих президентских и парламентских выборов в Украине.

      Об этом лидер движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко заявил после встречи с главой Миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами в Украине 2019 Златком Вуйовичем.

      "Украинская власть должна сделать все от нее зависящее для обеспечения свободного волеизъявления граждан Украины – иначе цивилизованный мир не признает сфальсифицированные выборы", – заявил Наливайченко по результатам встречи.

      Собеседники детально обсудили ход избирательной кампании в Украине, обменялись мнениями по наиболее проблемным вопросам, договорились о сотрудничестве для обеспечения честного и прозрачного голосования.

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      Теги: Новости политики Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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