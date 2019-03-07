Только честные выборы – залог европейской и евроатлантической перспективы Украины, –Наливайченко

Наливайченко подчеркнул важность широкого и активного участия международных наблюдателей в мониторинге подготовки и проведения предстоящих президентских и парламентских выборов в Украине.

Об этом лидер движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко заявил после встречи с главой Миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами в Украине 2019 Златком Вуйовичем.

"Украинская власть должна сделать все от нее зависящее для обеспечения свободного волеизъявления граждан Украины – иначе цивилизованный мир не признает сфальсифицированные выборы", – заявил Наливайченко по результатам встречи.

Собеседники детально обсудили ход избирательной кампании в Украине, обменялись мнениями по наиболее проблемным вопросам, договорились о сотрудничестве для обеспечения честного и прозрачного голосования.