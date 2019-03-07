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      Лише чесні вибори – запорука європейської і євроатлантичної перспективи України, – Наливайченко

      15 Читать новость на русском
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / galagov.tv

      Наливайченко наголосив на важливості широкої і активної участі міжнародних спостерігачів у моніторингу підготовки та проведення майбутніх президентських і парламентських виборів в Україні.

      Про це лідер руху "Справедливість", кандидат у президенти України Валентин Наливайченко заявив після зустрічі з головою Місії Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами в Україні 2019 Златком Вуйовичем.

      "Українська влада має зробити все від неї залежне для забезпечення вільного волевиявлення громадян України – інакше цивілізований світ не визнає сфальсифіковані вибори", заявив Наливайченко за результатами зустрічі.

      Співрозмовники детально обговорили перебіг виборчої кампанії в Україні, обмінялися думками щодо найбільш проблемних питань, домовилися про співпрацю для забезпечення чесного і прозорого голосування.

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      Теги: Новини політики Валентин Наливайченко
      Джерело: 24 Канал
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