Лише чесні вибори – запорука європейської і євроатлантичної перспективи України, – Наливайченко

Наливайченко наголосив на важливості широкої і активної участі міжнародних спостерігачів у моніторингу підготовки та проведення майбутніх президентських і парламентських виборів в Україні.

Про це лідер руху "Справедливість", кандидат у президенти України Валентин Наливайченко заявив після зустрічі з головою Місії Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами в Україні 2019 Златком Вуйовичем.

"Українська влада має зробити все від неї залежне для забезпечення вільного волевиявлення громадян України – інакше цивілізований світ не визнає сфальсифіковані вибори", – заявив Наливайченко за результатами зустрічі.



Співрозмовники детально обговорили перебіг виборчої кампанії в Україні, обмінялися думками щодо найбільш проблемних питань, домовилися про співпрацю для забезпечення чесного і прозорого голосування.