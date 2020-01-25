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      Только для женщин и детей: в Украине появилась новая служба такси

      84 Читати новину українською
      Розовое такси в Киеве / Facebook

      Уже несколько недель по улицам Киева курсируют розовые авто. Новая служба такси называется Pink Taxi Kyiv и рассчитана только на женщин и детей, за рулем – также женщины. Во всех автомобилях есть детские кресла, а еще служба предоставляет услуги автоняни – водитель может отвезти ребенка в школу или на кружок. Зачем создали такси для женщин и есть ли на него спрос – узнавали журналисты 24 канала.

      В компании заверили, что пользоваться такой службой безопасно, потому что все водители оформлены официально. Пока таких авто по Киеву курсирует только четыре, вскоре парк будет насчитывать десять машин.

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      С такой концепцией в Великобритании в 2006 году создали службу такси, сейчас они работают в 18 странах. Юрист новой службы рассказал, что компания украинская и никак не связана с иностранной.

      автокрісло
      Розовые кресла для детей в каждой машине Pink Taxi Kyiv

      Писательница и общественная активистка Анастасия Мельниченко четыре года назад запустила кампанию #ЯНеБоюсьСказати, которая подняла проблему сексуального насилия над женщинами в Украине.

      Я думаю, немногие мужчины могут рассказать о том, что они, например, были изнасилованы таксистом, а у женщин, к сожалению, этих историй хватает, поэтому действительно есть такой спрос. Если мужчин настолько волнует гендерное равенство, то, наверное, надо после протестов против этого розового такси идти протестовать против барбершопов, которые исключительно для мужчин,
      – говорит Анастасия Мельниченко.

      Только в прошлом году в Киеве и Одессе таксисты насиловали своих пассажирок. Именно из-за таких трагедий и существует спрос на такси с женщинами-водителями. В новой службе поездки расписаны уже на несколько дней вперед.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Родители и дети Дети и несовершеннолетние Авто
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