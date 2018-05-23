Только каждый 20-й украинец выезжает на заработки в Польшу легально, – СМИ

В то же время, по словам исполнительного директора ОО "Европа без барьеров" Ирины Сушко, Украина занимает первое место среди стран, которые подделывают документы.

Согласно прогнозам, миграционная волна будет длиться еще несколько лет. После чего стухнет. При этом сейчас, по правилам, на заработки в Польшу выезжает только каждый 20-й украинец. Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире "5 канала".

"2016 год: Польша выдала 1 млн 300 тысяч приглашений. Через легальные компании выехали 9,5 тысяч лиц. 2017-й год: Польша выдала 1 млн 700 тысяч приглашений. А через легальные компании выехали только 12,4 тысячи человек", – сообщил Воскобойник.

При этом, по словам исполнительного директора общественной организации "Европа без барьеров" Ирины Сушко, Украина занимает первое место среди стран, которые подделывают документы.

"Украина есть в списке стран, граждане которых подделывают документы. И при этом интересно, что, например, в прошлом году мы занимали первое место", – заявила эксперт.

Также Сушко отметила, что почти с 99% уверенностью можно говорить, что человек (который нелегально приехал на заработки за границу – 5.UA) столкнется с совершенно не теми условиями работы, на которые он рассчитывал.

"Человек может попасть в сети, например, работорговцев. Когда люди попадают в страну, в которую они направлялись, они не могут ни к кому обратиться за помощью, за защитой, так как они приехали нелегально", – отметила Сушко.