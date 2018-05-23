Тільки кожен 20-й українець виїжджає на заробітки до Польщі легально, – ЗМІ

Водночас, за словами виконавчого директора ГО "Європа без бар'єрів" Ірини Сушко, Україна займає перше місце серед країн, що підробляють документи.

Згідно з прогнозами, міграційна хвиля буде котитися ще кілька років. Після чого стухне. При цьому зараз, за правилами, на заробітки в Польщу виїжджає тільки кожен 20-й українець. Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в ефірі "5 каналу".

"2016 рік: Польща видала 1 млн 300 тис. запрошень. Через легальні компанії виїхало 9,5 тис. осіб. 2017-й рік: Польща видала 1 млн 700 тис. запрошень. А через легальні компанії виїхало тільки 12,4 тис. чоловік", – повідомив Воскобойник.

При цьому, за словами виконавчого директора громадської організації "Європа без бар'єрів" Ірини Сушко, Україна займає перше місце серед країн, що підробляють документи.

"Україна є в списку країн, громадяни яких підробляють документи. І при цьому цікаво, що, наприклад, минулого року ми займали перше місце", – заявила експерт.

Також Сушко зазначила, що майже з 99% впевненістю можна говорити, що людина (яка нелегально приїхала на заробітки за кордон – 5.UA) зіткнеться з абсолютно не тими умовами роботи, на які вона розраховувала.

"Людина може потрапити в мережі, наприклад, работорговців. Коли люди потрапляють в країну, в яку вони прямували, вони не можуть ні до кого звернутися за допомогою, за захистом, адже вони приїхали нелегально", – наголосила Сушко.