18:08
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Головні новини
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Тільки кожен 20-й українець виїжджає на заробітки до Польщі легально, – ЗМІ

48 Читать новость на русском
Заробітки
Заробітки / 5.ua

Водночас, за словами виконавчого директора ГО "Європа без бар'єрів" Ірини Сушко, Україна займає перше місце серед країн, що підробляють документи.

Згідно з прогнозами, міграційна хвиля буде котитися ще кілька років. Після чого стухне. При цьому зараз, за правилами, на заробітки в Польщу виїжджає тільки кожен 20-й українець. Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в ефірі "5 каналу".

"2016 рік: Польща видала 1 млн 300 тис. запрошень. Через легальні компанії виїхало 9,5 тис. осіб. 2017-й рік: Польща видала 1 млн 700 тис. запрошень. А через легальні компанії виїхало тільки 12,4 тис. чоловік", – повідомив Воскобойник.

При цьому, за словами виконавчого директора громадської організації "Європа без бар'єрів" Ірини Сушко, Україна займає перше місце серед країн, що підробляють документи.

"Україна є в списку країн, громадяни яких підробляють документи. І при цьому цікаво, що, наприклад, минулого року ми займали перше місце", – заявила експерт.

Також Сушко зазначила, що майже з 99% впевненістю можна говорити, що людина (яка нелегально приїхала на заробітки за кордон – 5.UA) зіткнеться з абсолютно не тими умовами роботи, на які вона розраховувала.

"Людина може потрапити в мережі, наприклад, работорговців. Коли люди потрапляють в країну, в яку вони прямували, вони не можуть ні до кого звернутися за допомогою, за захистом, адже вони приїхали нелегально", – наголосила Сушко.

Теги: Гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук