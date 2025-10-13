Украина может получить от США ракеты Tomahawk большой дальности. Ранее такое вооружение уже применялось против российских систем ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Какое значение могут иметь ракеты Tomahawk?

Во время ударов по Сирии в 2017 – 2018 годах сообщения о массовых "сбитиях" ракет преимущественно носили информационный характер – независимые оценки подтвердили, что большая часть боеприпасов достигла целей.

Коваленко объяснил, что Tomahawk летит на низкой высоте и использует сложную комбинированную систему навигации, поэтому радары имеют лишь несколько секунд на реакцию. Эффективный перехват, по его словам, требует плотной сети РЛС низкого горизонта, мгновенной передачи целеуказаний и синхронизированной работы средств ПВО – чего российские системы, которые тогда прикрывали сирийские объекты, обеспечить не смогли.

Tomahawk особенно эффективен в пакетных пусках, перегрузка ПВО различными целями увеличивает шанс на успех. Российские системы С-400 или "Панцирь" слабы против Tomahawk,

– добавил руководитель ЦПИ.

По мнению эксперта, Украине необходимо развивать собственные массовые и дальнобойные средства поражения, чтобы создавать избыточную логистику удара, а также усиливать ПВО-разведку и интеграцию с партнерами.

Коваленко отметил, что без надежной сети обнаружения любая система ПВО может превратиться в инструмент пропаганды, а не реальной защиты.

Россиян могут ждать неприятные сюрпризы. Сами виноваты – могли бы прекратить войну,

– подытожил он.

Справка. Tomahawk – это крылатая ракета для поражения наземных и некоторых морских целей с высокой точностью, которую запускают с надводных кораблей и подводных лодок. В зависимости от модификации ее дальность ориентировочно составляет около 1000 – 1600 километров.

Получит ли Украина новое вооружение?