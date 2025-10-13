Україна може отримати від США ракети Tomahawk великої дальності. Раніше таке озброєння вже застосовувалося проти російських систем ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Яке значення можуть мати ракети Tomahawk?

Під час ударів по Сирії у 2017 – 2018 роках повідомлення про масові "збиття" ракет переважно мали інформаційний характер – незалежні оцінки підтвердили, що більша частина боєприпасів досягла цілей.

Коваленко пояснив, що Tomahawk летить на низькій висоті та використовує складну комбіновану систему навігації, тому радари мають лише кілька секунд на реакцію. Ефективне перехоплення, за його словами, потребує щільної мережі РЛС низького горизонту, миттєвої передачі цілевказівок і синхронізованої роботи засобів ППО – чого російські системи, які тоді прикривали сирійські об'єкти, забезпечити не змогли.

Tomahawk особливо ефективний в пакетних пусках, перевантаження ППО різними цілями збільшує шанс на успіх. Російські системи С-400 чи "Панцир" слабкі проти Tomahawk,

– додав керівник ЦПД.

На думку експерта, Україні необхідно розвивати власні масові та далекобійні засоби ураження, щоб створювати надлишкову логістику удару, а також посилювати ППО-розвідку та інтеграцію з партнерами.

Коваленко наголосив, що без надійної мережі виявлення будь-яка система ППО може перетворитися на інструмент пропаганди, а не реального захисту.

Росіян можуть чекати неприємні сюрпризи. Самі винні – могли б припинити війну,

– підсумував він.

Довідка. Tomahawk – це крилата ракета для ураження наземних і деяких морських цілей з високою точністю, яку запускають із надводних кораблів та підводних човнів. Залежно від модифікації її дальність орієнтовно становить близько 1000 – 1600 кілометрів.

Чи отримає Україна нове озброєння?