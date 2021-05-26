Стороны договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений.

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У "Украинской правды" новый владелец

Редактор и основательница "Украинской правды" Алена Притула и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, предусматривающее, что 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital. Отныне Фиала – новый владелец "Украинской правды".

Команда СМИ во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше. Сотрудничество с Еленой Притулой тоже сохранится, она будет продолжать выполнять роль редактора-основательницы.

Комментарии Фиалы и Мусаевой

По аналогии с проектом "НВ", мы продолжим практику невмешательства собственника в редакционную политику "Украинской правды" и рады анонсировать подписание соответствующего документа, который будет находиться в свободном доступе на сайте "Украинской правды",

– отметил Фиала.

По словам Мусаевой, за 21 год существования "Украинской правды" для команды на первом месте были интересы читателя и украинского общества. "Этот принцип является для нас незыблемым и главным, мы и в дальнейшем будем придерживаться его в нашей работе", – подчеркнула она. Главный редактор медиа добавила, что редакционное соглашение с новым владельцем закрепляет это на бумаге.

В Dragon Capital заявили, что рассматривают эту инвестицию как еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в Украине. Инвестиционная компания убеждена в больших перспективах цифровых медиа как успешного бизнеса, популярность которых будет расти в течение следующих лет.

"Украинская правда" убеждена, что богатый опыт Dragon Capital, накопленный в процессе инвестиций в цифровые медиа и другие смежные отрасли, а также дополнительные инвестиции в продукт и инфраструктуру издания помогут проекту стать еще более интересным для читателя и укрепить его лидерские позиции на рынке.

В то же время редакция "НВ", другого медиа-проекта группы компаний Dragon Capital продолжит свою работу совершенно независимо от редакции "Украинской правды".