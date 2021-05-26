Сторони домовились про те, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін.

Читайте також Добродомов став одноосібним власником львівського телеканалу НТА

В "Української правди" новий власник

Редакторка та засновниця "Української правди" Олена Притула та генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, яка передбачає, що 100% корпоративних прав на видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital.

Команда ЗМІ на чолі з головним редактором Севгіль Мусаєвою продовжить працювати в тому ж форматі, що і раніше. Співпраця з Оленою Притулою теж збережеться, вона продовжуватиме виконувати роль редакторки-засновниці.

Доповнюємо новину...