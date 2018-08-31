"Томос для УПЦ – катастрофический акт": еще один из патриархов обратился к Варфоломею

Патриарх Сербской православной церкви Ириней предостерегает вселенского патриарха Варфоломея от вмешательства в украинские церковные вопросы, как и в македонские, и черногорские.

Об этом сообщается на странице "Балканский обозреватель" в соцсети Facebook.

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Отмечается, что Ириней направил Вселенскому патриарху Варфоломею большое письмо, в котором он обосновывает утверждение, что исключительно Русская церковь имеет каноническое и историческое право на церковную организацию в Украине и предостерегает Варфоломея от вмешательства в украинские церковные вопросы, и одновременно в македонские и черногорские.

Отрывки из письма Иринея обнародовало греческое религиозное агентство Romfea. Ириней заявляет, что "ересь этнофилетизма" является одним из величайших зол современного православия.

Предоставление автокефалии церкви в Украине сербский патриарх описывает как "очень рискованный, даже катастрофический" акт для единства Святого Православия, а УПЦ КП называет раскольниками.

Такое решение, по мнению автора письма, будет означать еще и небратскую позицию по отношению к Русской Церкви. Ириней сравнивает "лидеров раскола в Черногории и Украине" и считает, что, как и в Македонии, "ситуация в Черногории связана с Украиной".

Македонские СМИ пишут, что "сербский Патриарх своим скандальным письмом себя поставил на место судьи Вселенского Патриарха".