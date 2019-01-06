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      Томос об автокефалии – это великая духовная победа Украины – Юлия Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / Фото из открытых источников

      Официальная передача Томоса об автокефалии Святейшей Церкви Украины – это именно то событие, которое определяет историю нации на много лет вперед.

      Об этом написала Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook, приветствуя всех украинцев с этим великим днем.

      "Очень символично и хорошо, что мы получили Томос именно сегодня – 6 января, в Сочельник, канун Рождества Христова. Подобный символизм должен вдохновлять нас на успехи и победы", – убеждена лидер "Батькивщины".

      Юлия Тимошенко подчеркнула, что с первого дня в политике стремилась, чтобы в Украине была собственная, независимая, праведная и справедливая церковь. Она обратилась с молитвой благодарности Господу "за то, что в самые трудные минуты не оставил Украину, который помог нам выстоять, преодолеть все препятствия и получить большую духовную победу".

      "Сегодня получили новую точку отсчета. Точка, с которой начинается новый путь к цели – к строительству той Украины, которую мы давно достойны и стоим!" – отметила председатель партии.

      Юлия Тимошенко выразила огромную благодарность Вселенскому патриарху Варфоломею, патриарху Филарету за их работу, за силу и мужество: "Это те люди, которые уже стали частью великой истории!"

      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Религия Томос Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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