14:31
6 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Медведус сплятус. Дипломатичний наркотрафік на Росії
      Вєсті Кремля
      14:30, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Томос про автокефалію – це велика духовна перемога України, – Юлія Тимошенко

      229 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / фото з відкритих джерел

      Офіційна передача Томосу про автокефалію Святішій Церкві України – це саме та подія, яка визначає історію нації на багато років вперед.

      Про це написала Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook, вітаючи всіх українців із цим великим днем.

      "Дуже символічно і добре, що ми отримали Томос саме сьогодні – 6 січня, у Святий вечір, напередодні Різдва Христового. Подібний символізм має надихати нас на успіхи і перемоги", – переконана лідер "Батьківщини".

      Юлія Тимошенко наголосила, що із першого дня в політиці прагнула, аби в Україні була власна, незалежна, праведна і справедлива церква. Вона звернулася з молитвою вдячності до Господа "за те, що у найважчі миті не залишив Україну, що допоміг нам вистояти, здолати всі перешкоди та здобути велику духовну перемогу".

      "Сьогодні отримали нову точку відліку. Точку, з якої починається новий шлях до великої мети – до будівництва тієї України, якої ми давно гідні і варті!" – зазначила голова партії.

      Юлія Тимошенко висловила величезну вдячність Вселенському патріарху Варфоломію, патріарху Філарету за їхню роботу, за незламність і мужність: "Це ті люди, які вже стали частиною великої історії!"

      Теги: Томос Релігія Православна церква України Новини України Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як радянська влада змінила різдвяне меню та перетворила кулінарію на спосіб пропаганди
      сьогодні , 14:26 Як радянська влада змінила різдвяне меню та перетворила кулінарію на спосіб пропаганди
      Інститут Просвіти 32
      12 страв на Святвечір
      5 січня , 15:01 12 страв на Святвечір
      Олена Булан
      Томос про автокефалію: що це означає для українців
      сьогодні , 12:30 Томос про автокефалію: що це означає для українців
      Яніна Ткачук 29913
      Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      сьогодні , 11:44 Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      119262
      Традиції і звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      сьогодні , 11:00 Традиції і звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      Ірина Полицька 8152
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Захарченка не цікавить те, що бойовики з Білої Церкви тренуються у клубі МВС
      21 травня 2013 , 15:04
      МВФ готовий направити місію в Україну
       26 лютого 2014 , 08:38 3
      Погба посварився з Моурінью і хоче покинути МЮ – все серйозно: відео і суть конфлікту та труднощі потенційного трансферу
       26 вересня 2018 , 17:48
      Нові штрафи для "євроблях": Табиця
       9 листопада 2018 , 13:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук