Томос про автокефалію – це велика духовна перемога України, – Юлія Тимошенко

Офіційна передача Томосу про автокефалію Святішій Церкві України – це саме та подія, яка визначає історію нації на багато років вперед.

Про це написала Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook, вітаючи всіх українців із цим великим днем.

"Дуже символічно і добре, що ми отримали Томос саме сьогодні – 6 січня, у Святий вечір, напередодні Різдва Христового. Подібний символізм має надихати нас на успіхи і перемоги", – переконана лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко наголосила, що із першого дня в політиці прагнула, аби в Україні була власна, незалежна, праведна і справедлива церква. Вона звернулася з молитвою вдячності до Господа "за те, що у найважчі миті не залишив Україну, що допоміг нам вистояти, здолати всі перешкоди та здобути велику духовну перемогу".

"Сьогодні отримали нову точку відліку. Точку, з якої починається новий шлях до великої мети – до будівництва тієї України, якої ми давно гідні і варті!" – зазначила голова партії.

Юлія Тимошенко висловила величезну вдячність Вселенському патріарху Варфоломію, патріарху Філарету за їхню роботу, за незламність і мужність: "Це ті люди, які вже стали частиною великої історії!"