Об этом в эфире 24 каналу рассказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в 2018-2019 годах Роман Безсмертный. По его словам, Вашингтон занял четкую позицию: если Россия идет на деэскалацию, то подобные раунды переговора могут состояться, однако, если деэскалации не будет – введут санкции.
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Россия уже откатилась назад, – Бессмертный
"Тональность, которую сейчас Путин представляет в СМИ о "победе диалога с Вашингтоном" – полностью лживая", – сказал Роман Бессмертный.
Он пояснил, что Вашингтон четко указал – предпосылкой любого диалога является деэскалация и реакция России на обеспокоенность США. Это касается напряжения не только на украинско-российской границе, но и выполнения договоренностей Минска по прекращению обстрелов и выполнению блока вопросов безопасности.
Очевидно, что вчерашние месседжи, которые бросал Путин (на пресс-конференции – 24 канал), скорее были попыткой завуалированно закрыть вещи, по которым Россия уже откатилась назад.
Методика согласования между странами ЕС и Соединенными Штатами – это только этапы введения и объем санкций. Их список может и изменяться. В то же время, пресс-конференция Путина – это уже отступление назад, попытка показать победу, о которой никто, кроме него не знает, сказал Роман Бессмертный.
Бессмертный о диалоге США и России: смотрите видео
Диалог США и России: последние новости
- Российское министерство иностранных дел опубликовало документ, который хочет подписать с США и НАТО. Речь идет о "гарантиях безопасности" для Кремля. Среди основных требований – не допускать расширения НАТО на Восток, в частности, фактически запрет для Украины вступать в Альянс.
- Впоследствии в Белом доме прокомментировали "гарантии безопасности" для России – на условия Кремля Вашингтон, скорее всего, не согласится.
- Путин отметил, что Россия видит готовность Вашингтона начать дискуссию по теме безопасности. Мол, американцы говорили о переговорах в начале 2022 года в Женеве.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что США готовы провести встречу с Россией по "гарантиям безопасности" в январе 2022 года. В то же время, точная дата и место проведения неизвестны.