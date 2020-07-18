Недавно компания Kantar провела исследование, в результате которого оказалось, что около 70% украинский учат или когда-то учили английский язык. И при этом на разговорном уровне им владеет только 18% от общего числа.

Викладачі англійської мови також стверджують, що головна проблема серед українців, які вчать англійську, – нестача практики розмовної мови. Адже для того, щоб вільно спілкуватися – потрібно говорити англійською. А де це можна зробити, крім як на уроці з викладачем?

Рекомендуємо ознайомитись: Як прокачати свою англійську

Зараз це просто, адже сучасні онлайн-технології несуть нові можливості та надихають вивчати мову. Екосистема мови, яку створюють EdTech-технології, дійсно допомагає вчитися, саме тому ми радимо читачам топ-5 онлайн-ресурсів, на яких можна поспілкуватися з англомовними. Готові? Поїхали!

Плюси:

Велика кількість відвідувачів, просто знайти співрозмовника

При підборі користувача для розмови програма враховує хобі та інтереси, щоб було простіше знайти спільну мову

Мінуси:

Багато співрозмовників, які вивчають англійську як іноземну

Цікавий ресурс, який працює на кшталт чат-рулетки. Відвідувачі можуть обрати одну з 12 мов, серед яких є й англійська. Система з’єднує двох випадкових людей, які мають змогу поспілкуватися по відеозв’язку. На всю розмову у вас є 7 хвилин. Після цього її буде автоматично завершено, а система почне шукати вам нового співрозмовника.

Подібна система надзвичайно корисна для тих студентів, які знають англійську мову не ідеально та соромляться говорити на ній перед іншими. А тут ви будете спілкуватися з людиною, яка вперше вас бачить та навряд чи побачить ще раз. При чому у більшості випадків вона буде також не ідеально володіти англійською. Причин для сорому немає взагалі – так студенту будет простіше перебороти себе та почати розмовляти.

Правда, є великий шанс потрапити на такого ж студента, як і ви – того, хто вчить англійську як іноземну. Тоді знаходити спільну мову буде трохи важче, але й тут є плюс – можна буде чудово прокачати навички сприйняття мови на слух. Якщо ви навчитесь розуміти англійську з різними акцентами, то стандартний американський чи британський варіант стане для вас легкою прогулянкою.

Плюси:

Величезна база користувачів

Можливість тренувати відразу письмо, сприйняття на слух та розмовну англійську

Можна швидко підібрати співбесідника

Мінуси:

Більшість нових користувачів не затримується надовго

Застарілий дизайн сайту

Це повноцінна соцмережа, але дещо вузьконаправлена. До Фейсбука, звичайно, не дотягує, але на сайті є багато цікавих можливостей для обміну мовами. Не дивлячись на деяку застарілість, ресурс розвивається.

Тут можна знайти співрозмовників з усього світу та тренуватися у розмовній англійській за допомогою аудіо, відео чи текстових повідомлень. Ресурс дозволяє як спілкуватися в чатах, так і здійснювати онлайн-дзвінки

Можна знайти випадкового співрозмовника із тих, які знаходяться онлайн, або ж подружитися з іноземцем та налагодити стабільне спілкування. Проте у такому випадку радимо не обмежуватися лише розмовою на Conversation Exchange – обміняйтеся іншими контактами.

Не здавайтесь! Чи є англійська після 30?

Через те, що ресурс призначений для обміну мовами, більшість користувачів не затримується тут надовго. Якщо вам пощастило знайти гарного співрозмовника, обміняйтеся контактами деінде.

У цілому це досить непоганий ресурс для спілкування з іноземцями, який варто спробувати.

Плюси:

Стабільно велика кількість користувачів онлайн

Під час вибору співрозмовника враховуються ваші інтереси

Простий для користування портал

Сучасний дизайн

Мінуси:

Безкоштовна версія дещо обмежена у порівнянні з преміум

На Speaky можна знайти співрозмовника за кілька хвилин. І це не перебільшення, бо кількість користувачів онлайн рідко падає менше 2000. Тут зареєстровано більше мільйона людей, які розмовляють на більш ніж 110 мовах світу.

При цьому тут дуже грамотно побудована система вивчення мов. Можна займатися як через веб-версію, так і за допомогою мобільного додатка.

Близько 95% користувачів розмовляють 12 мовами. Англійська серед них займає впевнене перше місце, тому знайти співрозмовника англійською будет досить просто. Є навіть окрема програма для пошуку співрозмовників для "взаємного обміну". Для прикладу, ви бажаєте тренувати свою англійську, а деякий американець вивчає українську. На таких "ідеальних парах" переважно і будується навчальний процес. Щоб усі отримували користь від занять.

Ресурс дуже популярний та постійно вдосконалюється. А високі витрати на рекламні кампанії гарантують приплив нових користувачів.

Не дивлячись на те, що ресурс "умовно платний", можна цілком комфортно займатися і безкоштовно. Рекомендуємо спробувати.

Плюси:

Велика кількість занять як з викладачами англійської, так і з носіями мови

Різноманітні теми обговорень

Невеликі групи по 5-9 осіб

Мінуси:

Носіями мови є тільки частина модераторів розмовних клубів

Розмовний клуб EnglishDom – це платформа, де користувачі можуть обрати теми дискусій та вдосконалювати свої навички мови на практиці. Під контролем професійних викладачів, частина з яких є носіями мови, такий формат стає результативним для отримання розмовної практики. Адже у невеликих групах можна не просто проводити діалог, але й повноцінні дискусії на будь-які теми.

Кожного дня набирається від 3 до 7 груп. Теми дуже різноманітні: від стендапів до подорожей та літератури. Величезним плюсом також є те, що ви чуєте, як розмовляють інші студенти та звикаєте до звучання англійської, а носій мови виправляє помилки та допомагає говорити більш грамотно. Викладач модерує дискусію та допомагає розібратися навіть у складних особливостях мови. Адже він не просто розбирає якісь фразеологізми чи теорію, а ще й мотивує на подальше вивчення. А сучасні освітні онлайн-технології EdTech створюють повноцінну екосистему мови, де розмовний клуб є тільки однією з її функціональних елементів.

Для студентів ED участь у клубі безкоштовна. Якщо ви не є студентом, можна оформити підписку – вона дозволить брати участь в будь-яких зустрічах розмовних клубів. Якщо у вас є достатньо вільного часу – то хоч і у всіх.

Плюси:

Сучасний та дуже добре продуманий сайт

Результативна система обміну мовами

Повністю безкоштовний

Мінуси:

Ви повинні вчити когось своїй рідній мові

Один з найкращих сайтів для обміну мовами, які тільки існують зараз. Розробники вирішили тут одну з основних проблем, чому користувачі залишають подібні проекти – носіїв мови значно менше ніж тих, хто хоче її вивчати. Більш того, далеко не всі згодні витрачати свій час, щоб вчити когось.

На Lingbe система реалізована таким чином: за допомогу комусь з вивченням мови, якою ви володієте, вам буде нарахована певна кількість балів. Ці бали можна "витратити" на тренування мови, яку вивчаєте ви.

Для того, щоб вивчати мову, потрібно допомагати іншим. Виходить дійсно результативна мережа для обміну мовами. Звичайно, бали можна і купити, але розробники дійсно створили систему, де обмінюватися мовами можна безкоштовно та ефективно.

При цьому усі особливості реалізовані в мобільному додатку, тому займатися англійською або будь-якою іншою мовою можна де завгодно. Зазвичай, розмови та тренування тривають близько 10-15 хвилин, тому займатися можна навіть під час обідньої перерви на роботі.

Розмовну англійську потрібно прокачувати тільки на практиці. А для цього необхідно якнайбільше спілкуватися з носіями мови та іншими студентами, які активно її вчать. Обирайте будь-яку онлайн-платформу, яка підходить саме вам та спілкуйтеся з іноземцями з задоволенням.

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І вже через кілька місяців такого спілкування ви здивуєтеся, що маєте вільну розмовну мову. Успіхів вам у цьому!