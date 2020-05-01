Чи є англійська після 30?

Вивчити мову після 30 – це пошук додаткового варіанту розвитку професії: відкриття можливості спілкування з іноземними колегами, вивчення англомовної фахової літератури.

Протягом останніх 10 років я навчаю людей англійської мови. Починав як викладач, адже я здобув освіту філолога англійської мови та літератури. Проте у мене залишалася нереалізованою друга освіта – у галузі економічної кібернетики. Врешті-решт, я поєднав ці два напрямки, створивши сервіс, який би міг вчити англійської онлайн.

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Отже, як із віком змінюється манера вивчення англійської? У 2018 році учені провели цікаве дослідження. Вони виклали тест з англійської в інтернет та зробили так, щоб його пройшла неймовірна кількість людей – 670 тис., які також вказували свій вік, рідну мову, з якого віку та скільки років вивчали англійську. Відповіді були проаналізовані за допомогою комп'ютера.

Результати підтвердили очікування. Люди краще використовують граматику, якщо засвоїли її у дитинстві та підлітковому віці.

У чому перевага юності

Як установили вчені, певна межа проходить на 17,5 року. Після цього віку мозок певним чином втрачає пластичність і стає менш адаптивним. Це стосується як простих граматичних правил, так і складних. Отже, вчені підтвердили те, про що всі здогадувалися – діти та підлітки можуть засвоювати матеріал дуже надійно. Саме тому одним з основних напрямків для нашої школи – 10% від усіх клієнтів – є викладання англійської дітям та підліткам. Адже вони можуть дуже впевнено опановувати нові знання.

Хороша новина в тому, що вік 30+ також має свої переваги, і про це я ще розкажу.

Проте, як відзначила Моніка Шмід, професор мовознавства з Ессекського університету, ці дані трохи вводять в оману. Адже вчені досліджували ідеальне, а не вільне володіння мовою – коли ви спілкуєтесь порівняно легко, вам нескладно говорити та слухати. Таке вільне володіння мовою, хай і з деякими помилками, за іншими дослідженнями, які вона наводить, легше дається саме дорослим. Отже, вік не має драматичного впливу на використання мови, якщо ми не розглядаємо саме ідеальне володіння. Водночас вік навіть має свої переваги – наприклад, словниковий запас буде більшим у людини 30+ через те, що він природно більш розвинутий у дорослої людини.

Хто і як вчить англійську?

За статистикою нашого сервісу, найактивніше англійську вивчають у Києві – 27% від усього трафіку сервісу в Україні. Далі йдуть Дніпро – 10%, Харків – 8%, Одеса та Львів – по 6%. Цікаво, що жінки вивчають англійську значно активніше за чоловіків – 65% проти 35%. А ось найактивніший вік від 25 до 34 років – 40%. Трохи менше молодь від 18 до 24 років – 30%, удвічі менше люди з 35 до 44 років – 15%, діти та підлітки до 18 років складають 10%. Найулюбленіший час для занять – з 19 до 22 години. А найбільший попит мають "Англійська для початківців", "Розмовна англійська" та "Англійська для IT".

За професіями найчастіше англійську онлайн вчили: IT фахівці – 28%, представники інших креативних індустрій та бізнесу – 23%, працівники сфери обслуговування – 7%, освітяни та держслужбовці – 5%.

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Плюси, мінуси, підводні камені зрілого вивчення мови

З досвіду ми знаємо, що великий плюс для вивчення – це зрілість як особистості, що дозволяє краще керувати собою під час навчання. У цьому віці люди зазвичай чесніші самі з собою та з іншими, розуміють мотивацію, формулюють мету. Дорослі можуть сказати викладачу, що їм дається складно. Школярі та студенти часто цього соромляться, у них ще нема такого досвіду відкритості.

Перевага віку – досвід та розуміння того, як ви опановуєте матеріал. Проте обережно, не впадайте у крайність – не навчайте викладача як вчити. Забезпечуйте зворотний зв'язок, але довіртеся йому, його досвіду та методології. Відійдіть від свого досвіду та не соромтесь прийняти роль студента, якого ведуть.

Що буває складно після 30 – це відкласти в бік свою професійну самооцінку на час навчання. Коли людина досягла успіхів у кар'єрі, наприклад, є затребуваним лікарем, а тут їй треба йти на рівень elementary зі знаннями, які тяжіють до "нуля", деяким людям це дуже б'є по настрою. Треба бути готовим до цього та йти далі.

Також ми помітили, що людям після 30 складніше дозволити мислити поза звичним шаблоном та схемами. Адже вже є багатий досвід роботи, певні структури мислення і цей процес відбувається в рамках. Наприклад, викладач просить виконати творче завдання – поєднати 3 картинки однією розповіддю – в учня та студента фантазія грає, він все зробить швидко. Тому порада – навчіться випускати на волю свою креативність.

Чому люди вчать англійську після 30?

Найчастіше після 30 люди починають вчити з двох мотивів – є потреба для роботи або у саморозвитку. У першому випадку частіше є досягнення мети. Тоді як у другому – важливо, щоб вам було комфортно займатися, і тоді заняття поступово затягують. Проте в будь-якому разі заняття після 30 – це розвиток мозку, який не дає йому "засохнути". Так, дані науковців показують, що вивчення іноземної мови зменшує ризик появи вікових хвороб мозку, зокрема, деменції.

Яка мотивація людей, які з нуля після 30 років починають вчити мову для саморозвитку? Дуже часто це саме стимул майбутнього відкриття світу – подорожі, адже з певними знаннями їх вже можна організувати самостійно. Так, наприклад, одна наша студентка, 37-річна Ірина, розповіла, що поштовхом для неї прийти та з нуля почати вчити англійську став випадок у Німеччині. Вона возила туди доньку на змагання, але, коли не змогла сказати жодного слова під час замовлення піци, вирішила, що більше не хоче потрапляти в таку ситуацію. Сьогодні, за її словами, вона вже не боїться іноземців, бо її викладач – американка. Ірина переглядає та розуміє певний відсоток англомовних YouTube-каналів, стежить за світовими зірками в Іnstagram. І коли дитина просить допомогти з домашнім завданням з англійської – це вже не викликає стрес. Її самооцінка виросла, адже є відчуття, що ти на хвилі з усім світом.

Між іншим, для багатьох вивчити мову після 30 – це пошук додаткового варіанту розвитку професії: відкриття можливості спілкування з іноземними колегами, вивчення англомовної фахової літератури. Або навіть зміна професії. Той, хто відчуває до цього хист, з часом сам іде працювати викладачем.

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Раджу усвідомлено виділяти 5-6 місяців роботи над мовою для того, щоб просунутися в її опануванні помітно.



Займатися 2-3 рази на тиждень по годині, при цьому знаходити матеріал на теми, які вам цікаві – за професією чи хобі. Зверніть увагу, що критично важливо раз на два тижні виділяти час та робити повтори матеріалу, який ви пройшли.



Робіть самостійно таблиці з узагальненням матеріалу, який ви вже пройшли.

Отже, як показують наукові дані, до 17-18 років мозок максимально пластичний, тому і діти мають скористатися своїм шансом "автоматично" та якісно оволодіти граматикою мови. Проте люди після 30 мають перевагу в самоусвідомленні та мотивації, а тому частіше досягають поставлених цілей.