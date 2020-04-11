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      БЛОГ Іван Примаченко
      Співзасновник освітніх курсів Prometheus

      Як пандемія змінила ставлення до онлайн освіти?

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      Як онлайн освіта стала мейнстрімом / Unsplash

      Навчальні заклади почали освоювати новітні технології і викладати онлайн. Вчителі з'ясували, що не таке страшне дистанційне навчання, як його малюють

      2020 – переламний рік для онлайн-освіти. З авангарду, вона несподівано стала мейнстримом, з радикальної інновації – вибором за замовченням. Те, що рік тому видавалося фантастикою, перетворилося на реальність.

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      Школи і університети масово мігрували в Zoom. По телебаченню крутять відеолекції для школярів. За останнім соціологічним дослідженням Gradus з початку карантину вже 18% українців почали слухати більше лекцій онлайн. Кількість активних користувачів Prometheus з початку карантину підстрибнула в 4 рази, а темпи зростання зареєстрованих вже перевищили перше півріччя 2019 – року, коли ми й так зростали найшвидше. Більше того, слухачі проводять на сайті більше часу і значно активніше завершують курси.

      Ще нещодавно нас пристрасно переконували, що онлайн освіта принципово гірше офлайн. Що викладачі, студенти і бізнеси не готові до дистанційного навчання. Що ніщо не замінить підходу очі в очі і особистого контакту. Але як тільки непередбачуваний зовнішній шок зламав звичний порядок речей, освітня система адаптувалася. Мільйони дорослих відкрили для себе світ онлайн-курсів. Навчальні заклади почали освоювати новітні технології і викладати онлайн. Вчителі з'ясували, що не таке страшне дистанційне навчання, як його малюють. В кількох обговореннях дистанційки в українських вчительських групах освітяни діляться порадами і успіхами в адаптації до викладання онлайн. На запитання про головні проблеми називають нестачу ноутбуків і швидкісного інтернету в себе і учнів. Але в цілому налаштовані оптимістично.

      Чи не пройде бум на онлайн-освіту після карантину?

      Скоріше він перетвориться на стабільне зростання. Навіть якщо ми подолаємо першу хвилю пандемії вже до кінця травня, а вірус виявиться сезонним і відступить влітку, він знов повернеться восени. Поки не буде налагоджено масового виробництва вакцини або більшість населення не перехворіє на коронавірус, хвилі пандемії будуть котитися планетою, знов змушуючи вводити карантинні обмеження. І знов повертаючи людей до навчання онлайн. Коли ж, скажімо за два роки, ми переможемо вірус остаточно, для більшості дорослих, учнів і викладачів онлайн-навчання з чогось екзотичного перетвориться у нову норму.

      Так що якщо ви чи ваша організація давно хотіли створити онлайн-курс, перевести ваше викладання онлайн чи задумалися над дистанційним навчанням співробітників, то краще моменту не знайдеш. А ми на Prometheus будемо раді допомогти – в нас вже більше мільйона слухачів, мобільні додатки і найбільше досвіду в онлайн-навчанні в Україні. Пишіть – будемо раді обговорити.

      Автор: Іван Примаченко
      Теги: Новини України Українська школа онлайн Школа Освіта Публікації
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