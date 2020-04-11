Как пандемия изменила отношение к онлайн образованию?

Учебные заведения начали осваивать новейшие технологии и преподавать онлайн. Учителя выяснили, что не так страшен дистанционное обучение, как его изображают.

2020 – переламний рік для онлайн-освіти. З авангарду, вона несподівано стала мейнстримом, з радикальної інновації – вибором за замовченням. Те, що рік тому видавалося фантастикою, перетворилося на реальність.

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Школи і університети масово мігрували в Zoom. По телебаченню крутять відеолекції для школярів. За останнім соціологічним дослідженням Gradus з початку карантину вже 18% українців почали слухати більше лекцій онлайн. Кількість активних користувачів Prometheus з початку карантину підстрибнула в 4 рази, а темпи зростання зареєстрованих вже перевищили перше півріччя 2019 – року, коли ми й так зростали найшвидше. Більше того, слухачі проводять на сайті більше часу і значно активніше завершують курси.