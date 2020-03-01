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      БЛОГ Іван Примаченко
      Співзасновник освітніх курсів Prometheus

      Місія виконана: ми запустили безкоштовні курси англійської онлайн

      -
      На Prometheus стартувала реєстрація на курси англійської / edu2review

      Курси розроблені найкращими фахівцями з викладання іноземних мов, сертифікованими професорами університету Пенсильванії.

      Ви просили – ми зробили! На Prometheus стартує реєстрація на одразу 5 безкоштовних курсів для вивчення англійської мови від одного з найкращих вишів світу – університету Пенсильванії https://prometheus.org.ua/english!

      Варто знати: ЗНО стане більш дотичне до реальних життєвих ситуацій, – Новосад

      "Англійська для кар'єрного зростання" допоможе вам опанувати лексику, необхідну для пошуку роботи, складання резюме та проходження співбесіди.

      "Англійська для журналістів" ознайомить з сучасними журналістськими стандартами та надасть мовний інструментарій для роботи в епоху цифрових медіа.

      "Англійська для бізнесу та підприємництва" – чудовий путівник до нових можливостей у бізнесі.

      "Англійська для медіаграмотності" допоможе опанувати англомовні тези стосовно пошуку та перевірки інформації.

      А "Англійська для STEM (наука, техніка, інженерія та математика)" покращить навички та лексичні знання англійської мови для науки, особливо у сфері енергоефективності.

      Всі ці курси розроблені найкращими фахівцями з викладання іноземних мов, сертифікованими професорами університету Пенсильванії. Курси будуть розміщені англійською мовою, адже вони одразу створювались для неносіїв. А по завершенню ви зможете одержати сертифікат абсолютно безкоштовно! Всі курси стартують у березні, поспішайте та реєструйтесь зараз!

      Для найактивніших наші друзі з America House Kyiv у Києві будуть проводити офлайн-зустрічі з носіями мови, де ви зможете одержати додаткові завдання, обговорити матеріали курсів та попрацювати в команді однодумців. Всі подробиці – після старту курсів.

      Будь ласка, поширте цю новину для того, щоб якомога більше українців дізналося про безкоштовну можливість вивчати англійську у викладачів одного з найкращих університетів світу.

      Якщо ж ви хочете побачити більше корисних і цікавих безкоштовних онлайн-курсів на платформі, будь ласка, підтримайте нашу кампанію збору коштів.

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      Автор: Іван Примаченко
      Теги: Новини України Публікації Діти і неповнолітні Медіа Освіта
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