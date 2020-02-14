ЗНО стане більш дотичне до реальних життєвих ситуацій, – Новосад

Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад розповіла, що ЗНО 2020 буде більше дотичним до життєвих ситуацій. Проте серйозних новацій вже цього року чекати не варто.

Про невеликі зміни очільниця МОН розповіла в ефірі програми "Сніданок 1+1".

До слова: Наступний навчальний рік офіційно стане математичним: деталі

Міністерка освіти Ганна Новосад пояснила, що зовнішнє незалежне оцінювання перевіряє не лише здобуті знання впродовж навчання, але й стає одним з перших іспитів на стресостійкість та організованість в житті дитини.

Посадовиця пояснила, що особливих новацій в цьому році не очікується. Зміни торкнуться самих завдань, які тепер будуть "дотичними до реальних життєвих ситуацій".

Маючи результати з PISA, УЦОЯО дещо змінив вид текстів, але насправді, це не означає, що тексти засновані на якихось інших темах, яких не було в програмі,

– розповіла міністерка.

Ганна Новосад запевнила, що шкільних знань буде цілком достатньо, щоб успішно скласти ЗНО. Питання викликає лише якість освіти в деяких середніх навчальних закладах, а також особиста мотивація школярів.

Чому міністерство змінює тести?У 2019 році було проведено дослідження PISA, яке перевіряє знання у підлітків по всьому світу. Тести, які пропонують організатори дослідження завжди стосуються конкретних життєвих ситуацій. Такий іспит перевіряє чи зможе підліток застосувати знання на практиці.

Детальніше: Результати PISA: 36% українських учнів не досягли базового рівня знань з математики

Які результати показали українські школярі на PISA?25,9% українських підлітків не досягли базового рівня з читацької грамотності, 26,4% не набрали мінімум із природничо-наукових дисциплін, також 36% юних українців не вміють застосовувати математичні знання на практиці.