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Наступний навчальний рік офіційно стане математичним: деталі

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Володимир Зеленський раніше заявляв про плани видати такий указ / Getty image

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про оголошення навчального року 2020/2021 роком математичної освіти в Україні. Планують оновлювати підхід до вивчення математики.

Про указ повідомляє офіційний сайт Президента України.

До слова: В наших школах замало уроків з математики, – Новосад

Оголошення наступного навчального року математичним відбувається з метою "сформувати належний рівень математичної компетентності" серед українських школярів.

Які зміни впроваджуватимуться після прийняття указу

  • підвищення якості підручників та посібників для вивчення математики;
  • розробка електронних навчальних ресурсів;
  • вивчення та впровадження практик викладання математики країн, які демонструють високі показники в дослідженні PISA;
  • створення умов для підвищення мотивації школярів вивчати математику
  • створення індивідуальних програм для учнів, які потребують додаткової підтримки в опануванні предмета;
  • запровадження обов'язкового ЗНО з математики з 2021 року;
  • збільшення кількості олімпіад з математики;
  • створення математичних гуртків та літніх таборів;
  • створення освітніх майданчиків для вивчення математики, зокрема через публічні бібліотеки.

Указ набуває чинності з 30 січня 2020 року.


Результати PISA для багатьох стали несподіванкою / інфографіка: 24 канал
 

Більше про PISA: Результати PISA: 36% українських учнів не досягли базового рівня знань з математики

Що відомо про PISA

  • Program for International Student Assessment – міжнародне дослідження успішності учнів;
  • відбувається кожні три роки серед 15 річних школярів за трьома напрямами;
  • перевіряє, чи учні здатні використовувати здобуті знання, уміння та навички в реальному житті;
  • дослідження у 2020 році показали, що 36% українських школярів не досягли базового рівня з математики. 
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Володимир Зеленський Освіта Школярі Школа Освіта в Україні Вчителі ЗНО
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