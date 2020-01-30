Наступний навчальний рік офіційно стане математичним: деталі
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про оголошення навчального року 2020/2021 роком математичної освіти в Україні. Планують оновлювати підхід до вивчення математики.
Про указ повідомляє офіційний сайт Президента України.
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Оголошення наступного навчального року математичним відбувається з метою "сформувати належний рівень математичної компетентності" серед українських школярів.
Які зміни впроваджуватимуться після прийняття указу
- підвищення якості підручників та посібників для вивчення математики;
- розробка електронних навчальних ресурсів;
- вивчення та впровадження практик викладання математики країн, які демонструють високі показники в дослідженні PISA;
- створення умов для підвищення мотивації школярів вивчати математику
- створення індивідуальних програм для учнів, які потребують додаткової підтримки в опануванні предмета;
- запровадження обов'язкового ЗНО з математики з 2021 року;
- збільшення кількості олімпіад з математики;
- створення математичних гуртків та літніх таборів;
- створення освітніх майданчиків для вивчення математики, зокрема через публічні бібліотеки.
Указ набуває чинності з 30 січня 2020 року.
Результати PISA для багатьох стали несподіванкою / інфографіка: 24 канал
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Що відомо про PISA
- Program for International Student Assessment – міжнародне дослідження успішності учнів;
- відбувається кожні три роки серед 15 річних школярів за трьома напрямами;
- перевіряє, чи учні здатні використовувати здобуті знання, уміння та навички в реальному житті;
- дослідження у 2020 році показали, що 36% українських школярів не досягли базового рівня з математики.