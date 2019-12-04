В наших школах замало уроків з математики, – Новосад
Міністерка освіти України прокоментувала низькі результати українських школярів з математики. 36% учнів не змогли набрати базовий рівень згідно з міжнародним дослідженнями PISA.
Про причини таких результатів Ганна Новосад розповіла в інтерв’ю Радіо НВ.
До слова: Результати PISA: 36% українських учнів не досягли базового рівня знань з математики
На думку міністерки освіти, однією з причин низької успішності є замала кількість годин у навчальній програмі.
У нас кількість годин на вивчення і математики, і природничих наук, менша, ніж середня по країнах OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку) – на дві години, якщо я не помиляюся,
– зазначила Новосад.
За словами посадовиці, змінювати треба і структуру освітніх програм.
Проблемою є те, як побудовані наші освітні програми, скільки матеріалу ми намагаємося туди втиснути і чи встигають наші учні насправді опанувати всі ті теми, які починаються у них в базовій школі з п'ятого по одинадцятий клас,
– розповіла міністерка освіти.
Звідки взялись низькі результати з математики?Дослідники PISA проаналізували результати тестів 315 388 добровольців з українських школярів у віці 15 років. 36% з них не змогли вирішити елементарні завдання з математики.
Зверніть увагу: Українці відстають у читацькій грамотності та в навчанні на 1 рік, або PISA-шок
Що таке PISA?
- Program for International Student Assessment – міжнародне дослідження успішності учнів;
- відбувається кожні три роки серед 15 річних школярів за трьома напрямами;
- перевіряє, чи учні здатні використовувати здобуті знання, уміння та навички в реальному житті.
Вибір редакції
-
ЗНО для вчителів: у Міносвіти розповіли, скільки балів треба набрати, щоб мати вищу зарплату2 грудня , 13:25
-
Канадський викладач назвав Голодомор "міфом": студенти вимагають звільнення1 грудня , 08:53
-
За три тижні 164 скарги: українці активно користуються службою вирішення конфліктів в освіті28 листопада , 01:30