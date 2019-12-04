В наших школах замало уроків з математики, – Новосад

Міністерка освіти України прокоментувала низькі результати українських школярів з математики. 36% учнів не змогли набрати базовий рівень згідно з міжнародним дослідженнями PISA.

Про причини таких результатів Ганна Новосад розповіла в інтерв’ю Радіо НВ.

До слова: Результати PISA: 36% українських учнів не досягли базового рівня знань з математики

На думку міністерки освіти, однією з причин низької успішності є замала кількість годин у навчальній програмі.

У нас кількість годин на вивчення і математики, і природничих наук, менша, ніж середня по країнах OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку) – на дві години, якщо я не помиляюся,

– зазначила Новосад.

За словами посадовиці, змінювати треба і структуру освітніх програм.

Проблемою є те, як побудовані наші освітні програми, скільки матеріалу ми намагаємося туди втиснути і чи встигають наші учні насправді опанувати всі ті теми, які починаються у них в базовій школі з п'ятого по одинадцятий клас,

– розповіла міністерка освіти.

Звідки взялись низькі результати з математики?Дослідники PISA проаналізували результати тестів 315 388 добровольців з українських школярів у віці 15 років. 36% з них не змогли вирішити елементарні завдання з математики.

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