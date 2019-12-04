В наших школах мало уроков математики, – Новосад

Министр образования Украины прокомментировала низкие результаты украинских школьников по математике. 36% учащихся не смогли набрать базовый уровень согласно международным исследованиям PISA.

О причинах таких результатов Анна Новосад рассказала в интервью НВ.

К слову: Результаты PISA: 36% украинских учеников не достигли базового уровня знаний по математике

По мнению министра образования, одной из причин низкой успеваемости является малое количество часов в учебной программе.

У нас количество часов на изучение и математики, и естественных наук меньше, чем среднее по странам OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) – на 2 часа, если я не ошибаюсь,

– отметила Новосад.

По словам чиновницы, менять надо и структуру образовательных программ.

Проблема в том, как построены наши образовательные программы, сколько материала мы стараемся туда втиснуть и успевают ли наши ученики на самом деле овладеть всеми теми темами, которые начинаются у них в базовой школе с пятого по одиннадцатый класс,

– рассказала министр образования.

Откуда взялись низкие результаты по математике?Исследователи PISA проанализировали результаты тестов 315 388 добровольцев из украинских школьников в возрасте 15 лет. 36% из них не смогли решить элементарные задачи по математике.

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Что такое PISA?