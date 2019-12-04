В наших школах мало уроков математики, – Новосад
Министр образования Украины прокомментировала низкие результаты украинских школьников по математике. 36% учащихся не смогли набрать базовый уровень согласно международным исследованиям PISA.
О причинах таких результатов Анна Новосад рассказала в интервью НВ.
К слову: Результаты PISA: 36% украинских учеников не достигли базового уровня знаний по математике
По мнению министра образования, одной из причин низкой успеваемости является малое количество часов в учебной программе.
У нас количество часов на изучение и математики, и естественных наук меньше, чем среднее по странам OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) – на 2 часа, если я не ошибаюсь,
– отметила Новосад.
По словам чиновницы, менять надо и структуру образовательных программ.
Проблема в том, как построены наши образовательные программы, сколько материала мы стараемся туда втиснуть и успевают ли наши ученики на самом деле овладеть всеми теми темами, которые начинаются у них в базовой школе с пятого по одиннадцатый класс,
– рассказала министр образования.
Откуда взялись низкие результаты по математике?Исследователи PISA проанализировали результаты тестов 315 388 добровольцев из украинских школьников в возрасте 15 лет. 36% из них не смогли решить элементарные задачи по математике.
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Что такое PISA?
- Program for International Student Assessment – международное исследование успеваемости учащихся;
- происходит каждые три года среди 15 летних школьников по трем направлениям;
- проверяет, способны ли ученики использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни.