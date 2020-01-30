Следующий учебный год официально станет математическим: детали
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении учебного года 2020/2021 годом математического образования в Украине. Планируется обновить подход к изучению математики.
Об указе сообщает официальный сайт Президента Украины.
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Объявление следующего учебного года математическим должно помочь "сформировать надлежащий уровень математической компетентности" среди украинских школьников.
Какие зменения будут внедряться после принятия указа
- повышение качества учебников и пособий для изучения математики;
- разработка электронных учебных ресурсов;
- изучение и внедрение практик преподавания математики стран, которые демонстрируют высокие показатели в исследовании PISA;
- создание условий для повышения мотивации школьников изучать математику
- создание индивидуальных программ для учащихся, нуждающихся в дополнительной поддержки в освоении предмета;
- введение обязательного ВНО по математике с 2021 года;
- увеличение количества олимпиад по математике;
- создание математических кружков и летних лагерей;
- создание образовательных площадок для изучения математики, в частности с помощью публичных библиотек.
Указ вступает в силу с 30 января 2020 года.
Результаты PISA для многих стали неожиданностью / инфографика: 24 канал
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Что известно о PISA
- Program for International Student Assessment – международное исследование успеваемости учащихся;
- проходит каждые три года среди 15 летних школьников по трем направлениям;
- проверяет, способны ли ученики использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни;
- исследования в 2020 году показали, что 36% украинских школьников не достигли базового уровня по математике.