24 канал техно lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Likar покер
more

Следующий учебный год официально станет математическим: детали

6 Читати новину українською
Владимир Зеленский ранее заявлял о планах издать такой указ / Getty image

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении учебного года 2020/2021 годом математического образования в Украине. Планируется обновить подход к изучению математики.

Об указе сообщает официальный сайт Президента Украины.

К слову: В наших школах мало уроков по математике, – Новосад

Объявление следующего учебного года математическим должно помочь "сформировать надлежащий уровень математической компетентности" среди украинских школьников.

Какие зменения будут внедряться после принятия указа

  • повышение качества учебников и пособий для изучения математики;
  • разработка электронных учебных ресурсов;
  • изучение и внедрение практик преподавания математики стран, которые демонстрируют высокие показатели в исследовании PISA;
  • создание условий для повышения мотивации школьников изучать математику
  • создание индивидуальных программ для учащихся, нуждающихся в дополнительной поддержки в освоении предмета;
  • введение обязательного ВНО по математике с 2021 года;
  • увеличение количества олимпиад по математике;
  • создание математических кружков и летних лагерей;
  • создание образовательных площадок для изучения математики, в частности с помощью публичных библиотек.

Указ вступает в силу с 30 января 2020 года.


Результаты PISA для многих стали неожиданностью / инфографика: 24 канал

Больше о PISA: Результаты PISA: 36% украинских учеников не достигли базового уровня знаний по математике

Что известно о PISA

  • Program for International Student Assessment – международное исследование успеваемости учащихся;
  • проходит каждые три года среди 15 летних школьников по трем направлениям;
  • проверяет, способны ли ученики использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни;
  • исследования в 2020 году показали, что 36% украинских школьников не достигли базового уровня по математике.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Владимир Зеленский Школа Школьники Учеба Учителя Образование в Украине ВНА
В Украине завершилась регистрация на пробное ВНО-2020: цены и даты экзаменов
24 января
5743
Залиште відгук