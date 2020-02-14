ВНО будет иметь больше отношения к реальным жизненным ситуациям, – Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад рассказала, что ВНО 2020 будет больше касаться жизненных ситуаций. Однако серьезных новаций уже в этом году ждать не стоит.

О небольших изменениях руководительница МОН рассказала в эфире программы "Завтрак 1+1".

К слову: Следующий учебный год официально станет математическим: детали

Министр образования Анна Новосад пояснила, что внешнее независимое оценивание проверяет не только полученные знания на протяжении обучения, но и становится одним из первых экзаменов на стрессоустойчивость и организованность в жизни ребенка.

Чиновница объяснила, что особых новаций в этом году не ожидается. Изменения коснутся самих задач, которые теперь будут "больше относиться к реальным жизненным ситуациям".

Имея результаты с PISA, УЦОКО несколько изменил вид текстов, но на самом деле, это не значит, что тексты основаны на каких-то других темах, которых не было в программе,

– рассказала министр.

Анна Новосад заверила, что школьных знаний будет вполне достаточно, чтобы успешно сдать ВНО. Вопрос вызывает только качество образования в некоторых средних учебных заведениях, а также личная мотивация школьников.

Почему министерство меняет тесты?В 2019 году было проведено исследование PISA, которое проверяет знания у подростков по всему миру. Тесты, которые предлагают организаторы исследования всегда касаются конкретных жизненных ситуаций. Такой экзамен проверяет сможет ли подросток применить знания на практике.

Подробнее: Результаты PISA: 36% украинских учеников не достигли базового уровня знаний по математике

Какие результаты показали украинские школьники PISA?25,9% украинских подростков не достигли базового уровня по читательской грамотности, 26,4% не набрали минимум по естественно-научным дисциплинам, также 36% юных украинцев не умеют применять математические знания на практике.