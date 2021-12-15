В пресс-службе компании сообщают, что "Метинвест" победил в номинации "Выбор экспертного жюри".

Аж 273 компании-лидеры украинского бизнеса были заявлены при составлении данного рейтинга. В непростой кризисный 2021 год, эти компании повлияли на развитие экономики всей Украины.

Мы рады, что оказались в числе финалистов – ТОП-50. И в итоге – получили наивысшую оценку,

– заявили в "Метинвесте".

Представители компании также добавляют, что такого результата они не могли бы достичь без замечательной команды работников.

Отмечается, что при определении победителя жюри учитывало социальную и кадровую политику компаний, программы корпоративной социальной ответственности и работе с партнерами.