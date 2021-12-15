У пресслужбі компанії повідомляють, що "Метінвест" переміг у номінації "Вибір експертного журі".

Аж 273 компанії-лідери українського бізнесу були заявнені при складані даного рейтингу. В непростий кризовий 2021 рік, ці компанії вплинули на розвиток економіки всієї України.

Ми раді, що опинилися в числі фіналістів – ТОП-50. І в підсумку-отримали найвищу оцінку,

– заявили у "Метінвесті".

Представники компанії також додають, що такого результату вони не могли б досягти без чудової команди працівників.

Зазначається, що при визначенні переможця журі враховувало соціальну та кадрову політику компаній, програми корпоративної соціальної відповідальності та роботу з партнерами.