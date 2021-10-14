Больше хочется того, что дает нам тепло и совершенно не хочется холодного йогурта, творога, и холодных фруктов.
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Какие перекусы будут хорошо к кофе и к чаю
- Сухофрукты (качественные).
- Орешки.
- Вкусная и правильная чурчхела (до 50 грамм).
- Бутербродик с сыром (на правильном хлебе и с хорошим сыром).
- Банан.
Сухофрукты – это не только вкусно, но и полезно / Фото Pixabay
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- Инжир свежий.
- Черный шоколад.
Черный шоколад – отличная компания к кофе и чаю / Фото Pixabay
Из этих перекусов можно сложить еще много вариантов, когда орешки будут сочетаться с сухофруктами, а шоколад с бананом… Экспериментируйте.
Это тот список, который спасает меня всегда в холодное время года.