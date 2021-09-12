При этом эти продукты должны быть супер гибкими, чтобы из них можно было сделать максимально интересный рацион.
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Какие продукты выбирать
1. Овсянка плющеная – эта крупа может быть соленая, может быть сладкая, можно заправить йогуртом, можно молоком, можно водой.
2. Качественный йогурт (без добавок и сахара) – это отличный перекус, который можно разнообразить ягодами, орехами, сухофруктами, а можно использовать как заправку для салатов.
3. Курица – вариантов приготовления масса.
4. Рыба – запекание, засол, на пару, тушение.
5. Орехи и семена.
6. Фрукты и ягоды.
7. Овощи.
8. Яйца – отличный помощник для 1000 блюд.
9. Растительное масло.
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Фрукты, ягоды, овощи, орехи, семена – это то, что придумано природой и то, что нужно есть в самых разнообразных вариантах. Это тот минимум, который должен быть всегда, и из которого можно сделать очень разнообразно все.
Хотя я за то, чтобы в неделю у вас 3 раза менялся гарнир, 2 раза менялось мясо, была 1 порция рыбы или морепродуктов, каждый день – разные овощи и фрукты, еще и масла, чтобы были разные.
Но начать можно с разных вариантов приготовления вот этих 9 основных пунктов.