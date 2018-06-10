ТОП-3 лучших смартфона недели

В Нью-Йорке презентовали новый кнопочный смартфон BlackBerry KEY2. Бренд Honor, анонсировал свою революционную технологию GPU Turbo и сразу же показали первый смартфон, который поддерживает эту технологию. Компания Asus выпустила долгожданный игровой смартфон ROG Phone. Эти три смартфона стали самыми интересными новинками прошедшей недели.

BlackBerry KEY2

Этот смартфон имеет 4,5-дюймовый экран с разрешением 1620x1080 пикселей. При этом он также оснащен физической клавиатурой под экраном. Она является сенсорной, что позволяет проводить навигацию по программам и управлять курсором в поле ввода текста. На пробеле встроен сканер отпечатка пальцев. Клавиатурный блок имеет 35 клавиш.

Читайте также: ТОП-10 самых мощных смартфонов мая

BlackBerry KEY2 оснащен процессором Snapdragon 660. Он имеет 6 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. На задней панели размещена двойная 12-мегапиксельная камера, а спереди 8-мегапиксельная селфи-камера.

Стоимость BlackBerry KEY 2 в США оценили в 649 долларов (16 900 гривен) и в 649 евро (20 800 гривен) в Европе.

Asus ROG Phone

Это один из лучших смартфонов для геймеров. Главная его фишка – трехмерная система охлаждения паровой камеры, которая защитит устройство от перегрева даже при активном использовании во время быстрой зарядки Quick Charge 4.0+. Это происходит благодаря технологии GameCool, при которой нагрев происходит в фирменном блоке питания, а не в самом смартфоне.

ROG Phone оснащен 6-дюймовым AMOLED FHD+ экраном с частотой обновления 90 Гц. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 845. Он имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 512 ГБ памяти.

Asus ROG Phone: видеообзор

Батарея ROG имеет емкость 4 000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Asus HyperCharge. Он также оснащен тремя портами USB-C. Это сделано для того, чтобы заряжать смартфон при этом продолжая играть в игры.

Более того, ROG Phone имеет специальные кнопочки для геймеров. В верхней части размещены две виртуальные кнопки с ультразвуковыми сенсорами, которые можно настроить в соответствии с форматом игры. К смартфону можно подключить другие фирменные аксессуары: бампер, джойстик, хаб с двумя USB, USB Type-C и RJ-45, а также беспроводной ресивер для передачи картинки на монитор или ТВ без задержек.

Стоимость смартфона в Украине составит 22 500 гривен, а вот за полный комплект с аксессуарами надо будет заплатить 1599 долларов или 42 300 гривен.

Honor Play

Суббренд компании Huawei Honor представил новый смартфон Honor Play, оснащенный "революционной" технологией GPU Turbo. Уникальность технологии заключается в том, что она производительность графического процессора, увеличивая эффективность обработки видео до 60%. Это, соответственно, обеспечивает лучшее воспроизведение игры.

Honor Play оснащен 4D-игровыми эффектами, которые работают на той же технологии GPU Turbo. Также смартфон создает 3D-звук, это происходит благодаря аудиотехнологии 3D-Histen.

Читайте также: Смартфон Xiaomi Mi 8 получил очень хорошие отзывы относительно работы камеры

Смартфон имеет 6,3-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ (2340 x 1 080). На задней панели размещена двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Основной датчик камеры имеет 16 МП с f/2.2, а дополнительная – 2 МП с f/2.4. Спереди имеется 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон работает на чипсете Kirin 970 (4 ядра ARM Cortex-A73 до 2,4 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A53 1,8 ГГц) с графическим процессором Mali-G72 MP12 и сотовым модемом LTE Category 18. Устройство поступает в двух конфигурациях памяти: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ и 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ.



Мощный смартфон Honor Play

Цена Honor Play начинается с 1999 юаней (8200 гривен) за вариант с 4 ГБ внутренней + 64 ГБ дополнительной памяти. Модель с 6 + 64 ГБ памяти будет стоить 2399 юаней (9800 гривен).

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно