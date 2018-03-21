Топ-4 ошибки, которые люди допускают во время диеты

Популярная фитнес-тренер Анита Луценко, известная участием в телевизионном шоу "Взвешенные и счастливые", рассказала, какие ошибки допускают люди во время диеты. По словам эксперта, многие люди сталкиваются с неправильным подходом к питанию.

В стремлении избавиться от лишних килограммов люди часто допускают типичные ошибки. Именно это становится причиной того, что талия никак не уменьшается, а отметка на весах не меняется. Поэтому украинская фитнес-тренер помогла сторонникам преодолеть эту проблему. Свои рекомендации Анита Луценко опубликовала на странице в Instagram, где поделилась секретами правильного питания, которые помогут избавиться от лишних килограммов.

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Ошибка 1. Вы поели до того, как переварилась предыдущая пища

Здоровое питание – основа похудения. Благодаря правильному приему пищи человек налаживает систему пищеварения, в результате чего лишние калории не отображаются на талии. Анита Луценко утверждает, что эффективность диеты зависит от времени приема пищи. По ее словам, перерыв между питанием должен составлять не менее 3 часов.

Ошибка 2. Обед – не самый сытный прием пищи

Важную роль во время похудения играет обед, ведь человек может сытно поесть, не боясь поправиться. Если же он нарушает это правило, то вечером стремится опустошить холодильник, что непременно повлияет на показатели весов.

Ошибка 3. Фаст-фуд

Сложно терять лишние килограммы, если каждый день навещать заведения с фаст-фудом. Во время диеты лучше откажитесь от газированных напитков, несвежей пищи или той, которая содержит искусственные добавки.

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Ошибка 4. Прием пищи перед телевизором

Часто люди питаются во время просмотра телевизора, чтения или листания ленты в социальных сетях. Это может повлиять на утоление голода, поэтому ощущение сытости может появиться значительно позже.

Также Анита Луценко советует людям ежедневно заниматься спортом. Хотя бы одно упражнение в день может стать первым шагом к идеальной фигуре.