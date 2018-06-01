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Топ-5 мифов о похудении, которые стоит знать

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Мифы о похудении
Мифы о похудении / Фото из открытых источников

Здоровое питание и занятия спортом стали своеобразным трендом в мире. Поэтому люди стараются все больше узнать информации, как избавиться от лишних килограммов. На помощь им приходят эксперты, которые рассказали о 5 распространенных мифах о похудении.

Изнурительные тренировки, диеты, ограничения в еде – вот на что готовы женщины ради идеальной стройной талии. Однако в стремлении избавиться от лишних килограммов люди не учитывают Топ-5 мифов, которые стоит знать каждому.

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1. Подсчет калорий

Подсчет калорий

Все женщины, которые занимаются спортом и борются с лишними килограммами, уверены, что потребляют оптимальное количество калорий в течение дня. Однако определить это самостоятельно невозможно. Кроме этого, люди не учитывают, что для переваривания определенной пищи организм затрачивает больше энергии и времени, следовательно ее усвоение тоже откладывается.

2. Употребление обезжиренных продуктов

Если продукт обезжиренный, он точно окажется в холодильнике тех людей, которые следят за своим весом. Однако часто производители заменяют жиры и другие ингредиенты сахаром, искусственными подсластителями, ароматизаторами, солью и вредными добавками. Следовательно, человек получает лишние калории и химикаты.

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3. Только тренировки помогают похудеть

Много людей убеждены, что походы в спортзал освобождают их от слежения за питанием. Но только спорт в сочетании с правильным рационом помогает избавиться от лишнего веса. Следовательно, если ходить в спортзал, а после него наедаться душистой выпечкой – результат от тренировок будет не очень.

4. Питание салатами

Часто женщины в стремлении получить идеальную фигуру перед летним сезоном потребляют только овощные салаты. По словам диетологов, такое радикальное ограничение в еде является своеобразным стрессом для организма. Следовательно, у человека включается так называемое "самосохранениея", которое побуждает организм создавать запасы жиров.

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5. Отказ от жиров

Самым распространенным мифом является то, что во время похудения стоит отказаться от любых жиров. Эксперты советуют, что не стоит употреблять трансжиры и насыщенные жиры, вот авокадо, красная рыба, растительное масло наоборот помогают организму усваивать необходимые витамины без изменения веса.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Диеты Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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