ТОП-5 обручальных колец, которые дарили звездам мирового масштаба

Украшения звезд всегда в центре внимания, как и их владельцы.

А что касается символических аксессуаров, как обручальные кольца, то внимание к ним возрастает вдвое. Даже когда любовь двух селебрити заканчивается, ювелирный шедевр продолжает вдохновлять другие парочки. Многие предпочитают выбирать кольца в идентичном дизайне. А порой цена украшения такова, что слава его в прямом смысле остается в веках. Пусть у многих дело и до свадьбы не дошло.

Эксперты Zlato.ua расскажут о пяти удивительных обручальных кольцах, которые получали известные девушки как символ любви и твердого намерения блистать на звездном Олимпе вместе и всегда!

Знаменитые кольца звезд: сравнительная таблица

Кольцо Знаменитость Кто дарил Цена По разным данным, от 10 до 15 карат Мелания Трамп Дональд Трамп, президент Америки $1,5 млн Общий вес – 7 карат Меган Маркл Принц Гарри Від $200 до $350 тисяч 18 карат Бейонсе Джей-Зи, рэпер $5 млн 7 карат Амаль Аламуддин Джордж Клуни, актор $750 тисяч 20 карат Ким Кардашьян Канье Уэст, рэпер Около $4,5 млн

Мелания Трамп

Кольцо жены президента Америки получило столь же скандальную славу, как и отношения супругов. Дональд и здесь не упустил возможность сделать небольшой скандал. Все дело в цене колечка для очаровательной экс-модели. Представители ювелирной фирмы Graff Diamonds недавно сообщили, что стоимость украшения с 12-каратом, которое надела Мелания в свадебный день, составляет 1,5 миллионов долларов. Хотя сам президент ранее утверждал, что приобрел его с хорошей скидкой по рекламным условиям. Кто уже здесь докопается до правды!

Меган Маркл

Герцогиня Сассекская получила в подарок от мужа невероятные украшения! Кольцо с тремя камушками, сделано на заказ, практически невозможно оценить. Золотой аксессуар заказывали молодожены не в каталоге, а делали эскиз совместно. Изделие состоит из трех бриллиантов, два круглых по бокам, из них принадлежали принцессе Диане.

Так что украшение превратилась в настоящий символ! А делали кольцо мастера Cleave and Company. Центральный камень в огранке «кушон» из Ботсваны достаточно скромный по размерам – всего 3 карата, но прогнозируем, что ценность королевского аксессуара из желтого золота с годами будет только расти.

Бейонсе

У дивы современной музыки хороший пример яркой любви. Тем более, что для ее мужа вопрос цены не стоит совершенно. Он может приобрести для своей королевы Би хоть целый арсенал обручальных колец! Но Джей-Зи выбрал большой символ любви, который трудно сравнить с другими кольцами современных звезд.

Впечатляющий шедевр размером в 18 карат часто сверкает на фото и заставляет поклонников каждый раз восхищаться: и красотой украшения, и очаровательной Бейонсе. 5 миллионов долларов такова цена вопроса. И это еще не точно! Но есть в этой истории и маленький секрет: у кольца есть более дешевая копия. Сделана она была исключительно в целях безопасности.

Амаль Аламуддин

Жена Джорджа Клуни получила в подарок роскошное кольцо с бриллиантом прямоугольной формы до 7 карат, который актер выложил около $750 000. Королевский выбор! Хотя по сравнению с миллионником Бейонсе, это даже недорого.

С этим украшением также интересная история. В 2015 году Амаль заявила, что ищет кольцу от любимого альтернативу. Зачем? По ее мнению, то есть мнению международного адвоката, такой аксессуар каким-то образом мешает в работе и предоставляет серьезному образу некоторую легкомысленность. Общаясь с на серьезные темы с клиентами или коллегами, Амаль заметила, что кольцо как бы отвлекает от основной линии беседы. Люди пытаются рассмотреть аксессуар или расспросить о нем. Вот такие заботы богатых и знаменитых!

Ким Кардашьян

Безусловная рекордсменка Инстаграм по количеству селфи и скандалов, как и Бейонсе, выбрала в мужья рэпера. Только Канье Уэста. И он сделал ей замечательный подарок – бриллиантовый шедевр в 15 карат от известной фирмы Lorraine Schwartz.

А вот на годовщину он подарил любимой точно такой же 20-каратник! Тот самый, который потом украли в парижском отеле. И хотя Ким – личность пафосная, кольцо имеет все же классический дизайн. Хотя есть определенная провокация: камень в отделке редкий. Это особый тигровый бриллиант! Обошлось кольцо рэперу в $4,5 млн.

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