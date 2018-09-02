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Топ лучших школ Украины по результатам ВНО 2018 года

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Накануне нового учебного года украинский портал составил рейтинг лучших учебных заведений Украины по результатам тестирований. Столичные лицеи заполонили рейтинг. В десятке лучших их аж 6. Однако первую строчку занимает Львовский физико-математический лицей, и, кстати, не все согласны с таким результатом, и вообще считают этот рейтинг не объективным.

Львовский физико - математический лицей, такое же специализированное учебное заведение в Харькове, киевский лицей "Интеллект". Все эти три школы – в пятерке лучших по результатам ВНО. Для того, чтобы выяснить, в чем секрет успеха, стоит познакомиться с директорами и выпускниками этих учебных заведений.

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В Киевском лицее "Интеллект" готовятся к началу учебного года. Предыдущий завершили успешно – попали на третью строчку по результатам тестирований. Директор Сергей Романовский говорит: дети хорошо учатся, потому что мотивированы.

Около 200 грантов на бесплатное образование в Гардвард, Йель, Пристон, Сорбонну, Естон, Университет Британской Колумбии, Канада,
– отметил директор лицея "Интеллект" Сергей Романовский.

С этим соглашается и Денис. Он уже студент, лицей закончил в этом году. "Как-то ученики сами мотивированы достигать этого. То есть каждый отдельно этим гордится. Не когда к тебе приходят каждый день учителя и говорят, вот мы такие, нам нужно быть лучшими, и мы от вас требуем. Нет, ученики сами инициативные", прокомментировал выпускник лицея "Интеллект" Денис Булатов. Детей здесь выбирают по конкурсу.

В 5 классе 4 предметы преподаются на английском языке, различными преподавателями, и если наш абитуриент, так называемый, который хочет учиться в 5 классе, не имеет определенного уровня подготовки по английскому на бытовой речи, то эти 4 предметы он не преодолеет, и будет потом отчислен,
– добавил директор лицея.

Харьковский физико-математический лицей – на четвертой строчке рейтинга, сразу за Киевским "Интеллектом". Расписание здесь очень напряженное. Только математики и физики 15 уроков в неделю.

"Они меньше, чем другие, гуляют на улице, но зато у них есть другое – такие достижения, которые и взрослые не могут за всю жизнь получить", – подчеркнула директор Харьковского физико-математического лицея №27 Юлия Ерменко.

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Львовский физико-математический лицей занял первую строчку рейтинга. В топ-лучших заведений он входит уже много лет.

Мы просто стараемся очень скурпулезно и основательно анализировать тесты предыдущих лет, и делать так, чтобы ни одна вещь не была неожиданностью для наших учеников, когда они проходят писать ВНО,
– сказал директор Львовского физико-математического лицея Марьян Добосевич.

Выпускник лицея Артем – победитель многих олимпиад. Год назад получил награду от Львовской мэрии за высокие достижения в учебе. Хоть он и отличник, однако к тестированию готовился с репетиторами.

Посмотрел немножко ВНО прошлых лет, а поскольку я занимаюсь олимпиадой по химии, ВНО по химии мне проблем не составило, украинским языком и английским – я занимался дополнительно к занятиям в лицее,
– вспоминает выпускник Львовского физико-математического лицея Артем Янчак.

Хотя Львовский лицей и на первом месте, Директор Киевского "Интеллекта" уверен, что лидеры они. Ведь по результатам тестов у них лучший средний показатель – 186 баллов. Во Львове же 184. А во время составления этого рейтинга учли не только средний балл, но и то, сколько тестов составили ученики.

рейтинг шкіл за результатами зно
Рейтинг школ по результатам ВНО

"Такая обработка информации, я сам, извините, кандидат физико-математических наук, доцент... Такую обработку информации я втречаю впервые. Она не существует ни в каких общих, учебно-технических заведениях. Надо учиться считать (смеется – ред.)", – возмутился директор лицея "Интеллект". В центре оценивания качества образования тоже скептически относятся к рейтингам.

Не все всегда зависит от школы, и иногда сравнивать городскую школу, которая стоит в рейтинге выше, и сельскую школу, которая стоит в рейтинге значительно ниже, не вполне неуместно, потому что может и сельская школа в обыденной жизни будет более продуктивной чем городская,
– подчеркнул директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

Собственных рейтингов в центре не строят, и не планируют. Хотя согласовывают: школы, которые заняли первые места, действительно, обучают качественно.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины рейтинги Дети и несовершеннолетние ВНА Министерство образования и науки Украины Реформа образования Образование
Источник: 24 канал
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