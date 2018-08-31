Буллинг в школе: эксперты рассказали, как противостоять обидчикам

У некоторых подростков поход в школу ассоциируется с драками, издевательствами и травлей. Эксперты накануне учебного года в очередной раз напоминают о буллинге среди учеников.

Они считают, что искоренить такое явление очень сложно, но возможно предотвратить.

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Издевательство над школьниками в мире называют "буллингом". С английского – запугивать, травить, задирать. К сожалению, почти в каждом классе дети прибегают к травле, говорят организаторы акции против буллинга в Днепре, и закон здесь бессилен.

Ни административный, ни Уголовный кодекс вообще не определяют такого понятия (буллинг–"24"), если это только оскорбления, травля, запугивание, то здесь не подберешь статью, по которой можно наказать обидчика,

– сказала правозащитница Наталья Кожина.

В школах Днепра полицейские взялись за профилактику – создали специальные группы, ездят по школам и общаются со школьниками.

"Могут просто "помахать пальчиком", а могут и наложить штраф за повреждение чужого имущества, либо за нецензурное общение в общественном месте", – рассказал инспектор патрульной полиции Виталий Биловол.

Организаторы буллинга – это дети, которые не умеют контролировать собственное поведение, говорят психологи. Хулиганам безразлично на правила, и часто они физически сильнее других. В травле есть три действующих лица: нападающий, жертва и наблюдатель. Именно последний может остановить унижение.

"Если наблюдатель не молчит, а противостоит, то очень часто этого бывает достаточно для того, чтобы буллинг не дорос до каких-то чудовищных форм",– сказала доктор психологических наук Любовь Найденова.

Играют ключевую роль сотрудники школ, главным образом школьные психологи. Необходимо провести специальные тренинги школьных психологов для того, чтобы они могли заранее выявлять случаи буллинга и работать с участниками,

– подчеркнула и.о. главы Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лора Билл.

Но главное – об этих проблемах не надо молчать. Согласно результатам исследования ЮНИСЕФ 67 % детей в Украине знают, что такое буллинг. А 40% потерпевших об этом боятся рассказывать.

Что такое буллинг? Буллинг – это агрессивное и крайне неприятное сознательное поведение одного ребенка или группы детей в отношении другого ребенка, что сопровождается регулярным физическим и психологическим давлением и является острой проблемой современности. Воспитание молодого поколения – это неотъемлемая составляющая правопросвещения. И очень важно, чтобы дети осознавали свое право быть защищенными и знали, как действовать в случае посягательства на их честь и свободу.



В министерстве советуют обратить внимание, если заметили, что:

– у ребенка нет друзей;

– ребенок боится идти в школу;

– имеет низкую самооценку;

– у ребенка появляются испорченные вещи;

– ребенок сам наносит себе повреждения;

– грустный после общения в социальных сетях и др.



В таком случае родителям и руководителям стоит поговорить с ребенком, выслушать и помочь решить проблемную ситуацию.