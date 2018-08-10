Как часто в школах обращаются к психологам из-за травли: в МОН назвали цифры

В МОН рассказали, что в 2017 году в украинских школах было примерно 109 тысяч обращений к психологам из-за травли.

Об этом сообщила генеральный директор Директората инклюзивного и внешкольного образования Министерства образования Лариса Самсонова в эфире "Громадского".

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Она отметила, что 39 % были от детей, 29% – от учителей, еще 5% – от посторонних людей, другие – от родителей. К тому же она добавила, что количество сообщений о травле в школах увеличилось.

То, что увеличился этот показатель, означает, что люди знают, что это булинг. А что дальше с этим делать – мы уже должны думать,

– заявила Самсонова.

По данным исследования "UNICEF Украина" за 2017 год, 67% детей сталкивались с булингом (были жертвой или свидетелем), а 40% пострадавших от травли вообще ни с кем не делились проблемой и не обращались за помощью. 25% говорили об этом не со взрослыми, а с другом или братом, сестрой.

"Из тех, кто молчат – 40% стесняются об этом говорить, а 22% считают, что это нормальное явление. По данным доклада ВОЗ в 2016 году, Украина занимает 9 место среди 42 исследуемых стран по проценту жертв булинга среди 15-летних (9% девушек и 11% юношей)", – отмечает Министерство юстиции.

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Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения 2016 года, Украина занимает девятое место среди 42 исследуемых стран по проценту жертв булинга среди 15-летних.

Что такое булинг?Булинг – это агрессивное и крайне неприятное сознательное поведение одного ребенка или группы детей относительно другого ребенка, что сопровождается регулярным физическим и психологическим давлением и является острой проблемой современности. Воспитание молодого поколения – это неотъемлемая составляющая правопросвещения. И очень важно, чтобы дети осознавали свое право быть защищенными и знали, как действовать в случае посягательства на их честь и свободу.



В министерстве советуют обратить внимание, если заметили, что:

– у ребенка нет друзей;

– ребенок боится идти в школу;

– имеет низкую самооценку;

– у ребенка появляются испорченные вещи;

– ребенок сам наносит себе повреждения;

– грустный после общения в социальных сетях и др.

В таком случае родителям и руководителям стоит поговорить с ребенком, выслушать и помочь решить проблемную ситуацию.