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Як часто в школах звертаються до психологів через цькування: в МОН назвали цифри

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У 2017 році в українських школах було приблизно 109 тисяч звернень до психологів через цькування
У 2017 році в українських школах було приблизно 109 тисяч звернень до психологів через цькування / Фото з відкритих джерел

В МОН розповіли, що у 2017 році в українських школах було приблизно 109 тисяч звернень до психологів через цькування.

Про це повідомила генеральний директор Директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти Лариса Самсонова в ефірі "Громадського".

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Вона зазначила, що 39 % були від дітей, 29% – від вчителів, ще 5% – від сторонніх людей, інші – від батьків. До тогож вона додала, що кількість повідомлень про цькування у школах збільшилася.

Те, що збільшився цей показник, означає, що люди знають, що це булінг. А що далі з цим робити – ми вже маємо думати,
– заявила Самсонова.

За даними дослідження "UNICEF Україна" за 2017 рік, 67% дітей зіштовхувалися з булінгом (були жертвою або свідком), а 40% постраждалих від цькування взагалі ні з ким не ділилися проблемою і не зверталися за допомогою. 25% говорили про це не з дорослими, а з другом чи братом, сестрою.

"З тих, хто мовчать – 40% соромляться про це говорити, а 22% вважають, що це нормальне явище. За даними доповіді ВООЗ в 2016 році, Україна займає 9 місце серед 42 досліджуваних країн по відсотку жертв булінгу серед 15-ти річних (9% дівчат та 11% хлопців)", – зазначає Міністерство юстиції.

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Згідно з доповіддю Всесвітньої організації охорони здоров’я 2016 року, Україна посідає дев’яте місце серед 42 досліджуваних країн за відсотком жертв булінгу серед 15-річних.

Що таке булінг?Булінг – це агресивна і вкрай неприємна свідома поведінка однієї дитини або групи дітей стосовно іншої дитини, що супроводжується регулярним фізичним і психологічним тиском та є гострою проблемою сучасності. Виховання молодого покоління – це невід’ємна складова правопросвітництва. І дуже важливо, щоб діти усвідомлювали своє право бути захищеними і знали, як діяти у разі посягання на їхню честь та свободу.

У міністерстві радять звернути увагу, якщо помітили, що:
– у дитини немає друзів;
– дитина боїться іти до школи;
– має низьку самооцінку;
– у дитини з’являються зіпсовані речі;
– дитина сама наносить собі ушкодження;
– сумна після спілкування у соціальних мережах та ін.
У такому разі батькам та керівникам варто поговорити із дитиною, вислухати та допомогти вирішити проблемну ситуацію.

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Міністерство освіти та науки України Міністерство юстиції Освіта
Джерело: 24 Канал
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