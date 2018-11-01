Топ-менеджеры Ахметова и Новинского попали под санкции России

Олег Попов, Алексей Пертин и Юрий Рыженков – в списке санкций.

Генеральные директоры СКМ Олег Попов, "Смарт-Холдинг" Алексей Пертин и "Метинвест" Юрий Рыженков попали в список санкций России. Об этом сообщает "Бизнес.Лига".

Согласно документу, опубликованному на сайте российского правительства, санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

Владельцев СКМ и "Смарт-холдинг" Рината Ахметова и Вадима Новинского в списке нет.

Напомним, сегодня премьер-министр России подписал постановление о введении санкций в отношении Украины.