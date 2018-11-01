Топ-менеджери Ахметова і Новинського потрапили під санкції Росії
Олег Попов, Олексій Пертін і Юрій Риженков – в списку санкцій.
Генеральні директори СКМ Олег Попов, "Смарт-Холдинг" Олексій Пертін і "Метінвест" Юрій Риженков потрапили до списку санкцій Росії. Про це повідомляє "Бізнес.Ліга".
Згідно з документом, опублікованим на сайті російського уряду, санкції передбачають блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії, а також заборона на виведення капіталу за межі Росії.
Власників СКМ і "Смарт-Холдинг" Ріната Ахметова і Вадима Новинського в списку немає.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Росії підписав постанову про введення санкцій відносно України.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
В Україні масово святкують День захисника Вітчизни23 лютого 2012 , 22:44
Підсумки АТО за 16 лютого. Обстріляне перемир'я16 лютого 2015 , 23:57
Від Олійника до Погба. Як футбольний світ відзначає 8 березня8 березня 2017 , 12:40
Реал назвав ціну на Роналду і готовий до трансферу, – MD9 червня , 08:45