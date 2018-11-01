Топ-менеджери Ахметова і Новинського потрапили під санкції Росії

Олег Попов, Олексій Пертін і Юрій Риженков – в списку санкцій.

Генеральні директори СКМ Олег Попов, "Смарт-Холдинг" Олексій Пертін і "Метінвест" Юрій Риженков потрапили до списку санкцій Росії. Про це повідомляє "Бізнес.Ліга".

Згідно з документом, опублікованим на сайті російського уряду, санкції передбачають блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії, а також заборона на виведення капіталу за межі Росії.

Власників СКМ і "Смарт-Холдинг" Ріната Ахметова і Вадима Новинського в списку немає.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Росії підписав постанову про введення санкцій відносно України.