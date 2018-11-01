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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Топ-менеджери Ахметова і Новинського потрапили під санкції Росії

      138 Читать новость на русском
      Санкції Росії
      Санкції Росії / biz.liga.net

      Олег Попов, Олексій Пертін і Юрій Риженков – в списку санкцій.

      Генеральні директори СКМ Олег Попов, "Смарт-Холдинг" Олексій Пертін і "Метінвест" Юрій Риженков потрапили до списку санкцій Росії. Про це повідомляє "Бізнес.Ліга".

      Згідно з документом, опублікованим на сайті російського уряду, санкції передбачають блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії, а також заборона на виведення капіталу за межі Росії.

      Власників СКМ і "Смарт-Холдинг" Ріната Ахметова і Вадима Новинського в списку немає.

      Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Росії підписав постанову про введення санкцій відносно України.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Вадим Новинський Рінат Ахметов
      Джерело: 24 Канал
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