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      Топ самых пунктуальных авиакомпаний в украинских аэропортах: инфографика

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      Авиакомпании, которые не опаздывают
      Авиакомпании, которые не опаздывают / Коллаж 24 канала

      Перенос и задержка рейсов могут не только испортить настроение и планы, но и "подъедает" бюджет на отпуск или командировку – "слетают" бронирования в отелях, люди опаздывают на следующие рейсы, "сгорают" билеты на концерты. Но есть авиакомпании, которые могут порадовать и соблюдением расписания полетов.

      В частности, есть чем гордиться и украинским авиакомпаниям. По данным Министерства инфраструктуры Украины, в апреле 2019 года украинские авиакомпании увеличили показатель своей пунктуальности. При общем количестве рейсов 4099 пунктуальность составляет 86,9%. К слову, это на 0,7% лучше результатов марта 2019 года.

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      А вот иностранные перевозчики ухудшили свой показатель на 1,7%. Поэтому их пунктуальность вылетов из аэропортов Украины оценивается в 85,4% при общем количестве вылетов 2954.

      Первое место среди пунктуальных украинских авиакомпаний заняла "Мотор Сич". 98,8% рейсов эта авиакомпания выполнила вовремя и без задержек. Второе и третье место с показателями 92,6% и 88,9% занимают "Роза Ветров" и Yanair. А вот крупнейшая авиакомпания страны МАУ вовремя выполнила 88,8% рейсов. Наихудшим результатом пунктуальности отличилась авиакомпания "Джонника". Самолеты этой авиакомпании вовремя осуществили лишь 62,5% полётов.

      Относительно иностранных компаний, то лучшими показателями своевременных вылетов могут похвастаться Czech Airlines, Alitalia, Air Arabia, Ellinair, Aegean Airlines, Air Malta, Aigle Azur, Bulgaria Air и Tarom. Все они не задержали ни одного рейса в апреле.

      Заметим, при составлении графика задержкой не считался рейс, который отклонился от графика не более, чем на 15 минут.

      Пунктуальні авіакомпанії в Україні
      Топ пунктуальных авиакомпаний в Украине
       

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      Теги: Новости Украины Инфографика Публикации рейтинги Путешествия авиация
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