Топ самых пунктуальных авиакомпаний в украинских аэропортах: инфографика

Перенос и задержка рейсов могут не только испортить настроение и планы, но и "подъедает" бюджет на отпуск или командировку – "слетают" бронирования в отелях, люди опаздывают на следующие рейсы, "сгорают" билеты на концерты. Но есть авиакомпании, которые могут порадовать и соблюдением расписания полетов.

В частности, есть чем гордиться и украинским авиакомпаниям. По данным Министерства инфраструктуры Украины, в апреле 2019 года украинские авиакомпании увеличили показатель своей пунктуальности. При общем количестве рейсов 4099 пунктуальность составляет 86,9%. К слову, это на 0,7% лучше результатов марта 2019 года.

Читайте также: С бала на самолет: как туристу не потерять часть оплаченного отдыха

А вот иностранные перевозчики ухудшили свой показатель на 1,7%. Поэтому их пунктуальность вылетов из аэропортов Украины оценивается в 85,4% при общем количестве вылетов 2954.

Первое место среди пунктуальных украинских авиакомпаний заняла "Мотор Сич". 98,8% рейсов эта авиакомпания выполнила вовремя и без задержек. Второе и третье место с показателями 92,6% и 88,9% занимают "Роза Ветров" и Yanair. А вот крупнейшая авиакомпания страны МАУ вовремя выполнила 88,8% рейсов. Наихудшим результатом пунктуальности отличилась авиакомпания "Джонника". Самолеты этой авиакомпании вовремя осуществили лишь 62,5% полётов.

Относительно иностранных компаний, то лучшими показателями своевременных вылетов могут похвастаться Czech Airlines, Alitalia, Air Arabia, Ellinair, Aegean Airlines, Air Malta, Aigle Azur, Bulgaria Air и Tarom. Все они не задержали ни одного рейса в апреле.

Заметим, при составлении графика задержкой не считался рейс, который отклонился от графика не более, чем на 15 минут.