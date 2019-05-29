Топ найпунктуальніших авіакомпаній в українських аеропортах: інфографіка

Зокрема, є чим пишатись й українським авіакомпаніям. За даними Міністерства інфраструктури України, у квітні 2019 року українські авіакомпанії збільшили показник своєї пунктуальності. При загальній кількості рейсів 4099 пунктуальність складає 86,9%. До слова, це на 0,7% краще за результати березня 2019.

Читайте також: З балу на літак: як туристу не втратити частину оплаченого відпочинку

А от іноземні перевізники погіршили свій показник на 1,7%. Тож їх пунктуальність вильотів з аеропортів України оцінюється у 85,4% при загальній кількості вильотів 2954.

Перше місце серед найпунктуальніших українських авіакомпаній посіла "Мотор Січ". 98,8% рейсів ця авіакомпанія виконала вчасно та без затримок. Друге та третє місце з показниками 92,6% і 88,9% займають "Роза Вітрів" та Yanair. А от найбільша авіакомпанія країни МАУ вчасно виконала 88,8% рейсів. Найгіршим результатом пунктуальності відзначилася авіакомпанія "Джонніка". Літаки цієї авіакомпанії вчасно здійснили лише 62,5% польотів.

Щодо іноземних компаній, то найкращими показниками вчасних вильотів можуть похвалитися Czech Airlines, Alitalia, Air Arabia, Ellinair, Aegean Airlines, Air Malta, Aigle Azur, Bulgaria Air і Tarom. Всі вони не затримали жодного рейсу у квітні.

Зауважимо, при складанні графіку затримкою не вважався рейс, який відхилився від графіку не більше, ніж на 15 хвилин.



Топ найпунктуальніших авіакомпаній в ​Україні

