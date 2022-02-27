Харьковчанин Игнат Кромский стал известен во времена Революции Достоинства. После появления видео журналиста Сергея Рулева из Мариинского парка антимайдановца "Топаза" знала вся страна.

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Он призвал Путина ввести войска в Украину, захватывал помещение Харьковской ОГА и вел противоукраинскую деятельность. Суд назначил ему наказание в размере 8 лет лишения свободы, хотя прокуроры настаивали на увеличении срока до 15 лет. 28 сентября 2018 года ему удалось оказаться на свободе из-за "закона Савченко".

Топаз взялся за старое

Пока в Харькове ВСУ ведут активную оборону города от российских оккупантов, Кромский решил взяться за старое и совершал мародерство. Долго совершать противоправную деятельность ему не удалось – Топаза быстро задержали. Судя по кадрам, при задержании он сопротивлялся, но справиться с защитниками Украины не смог.

Топаз после задержания / Фото с телеграмма Антона Геращенко

Паспорт Игната Кромского, который вел противоукраинскую деятельность / Фото с телеграмма Антона Геращенко

Кто такой Топаз

Игнат Кромский – известный коллаборационист. В 2014 году возглавлял так называемую "оборону" Мариинского парка. Стал героем эпического видео: журналист Сергея Рулева хотел осветить "защиту" Мариинского парка" от евромайдановцев, "экскурсию" ему проводил именно Кромский. Когда друзья Топаза набросились на Рулева, тот начал кричать "я человек Зинченко" и "Топаз, дай команду". Это выражение впоследствии стало мемом.

Видео "Топаз, дай команду"

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