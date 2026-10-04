Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар. Он назвал месяцы, когда накопившиеся проблемы российской нефтепереработки могут проявиться наиболее остро.

России придется тратить больше денег на топливо

Украинские удары по российским НПЗ имеют для Москвы последствия не только в виде поврежденных предприятий. Каждый такой объект нужно восстанавливать, а часть оборудования Россия не может быстро изготовить самостоятельно.

Сейчас они вынуждены тратить деньги не на то, чтобы зарабатывать на экспорте нефтепродуктов, а на то, чтобы импортировать, ремонтировать, восстанавливать,

– пояснил эксперт.

Именно в этом и заключается один из главных эффектов ударов по российской нефтяной отрасли. Москва продолжает добывать нефть, однако из-за повреждения перерабатывающих мощностей возникает проблема с тем, как превратить ее в необходимые для внутреннего рынка нефтепродукты.

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Когда в России могут начаться самые серьезные проблемы?

Наиболее уязвимым периодом может стать конец осени и начало зимы. Именно тогда растет потребность в дизельном топливе, а у российских НПЗ уже может не хватить запаса прочности.

Гончар обратил внимание на то, что России важно не просто обеспечивать гражданский рынок. Топливо необходимо и для армии, логистики, сельского хозяйства и функционирования экономики в целом. Поэтому даже частичный дефицит может создать для Кремля серьезные проблемы.

Полностью покрыть дефицит собственными ресурсами Москва не всегда сможет. Один из вариантов – увеличить импорт готовых нефтепродуктов.

Если они будут вынуждены импортировать больше нефтепродуктов, чем сейчас, то это тоже деньги. А деньги у них не безграничны,

– добавил Гончар.

Именно поэтому для России важно не только количество поврежденных НПЗ. Значение имеет то, как долго они будут находиться в нерабочем состоянии и насколько быстро российская промышленность сможет их восстановить.

В России накапливаются проблемы

По мнению Гончара, эффект от ударов по нефтяной отрасли следует оценивать не по одному отдельному заводу, а по совокупности последствий.

Если ремонты будут затягиваться, а атаки на российскую нефтяную инфраструктуру продолжатся, Москва будет вынуждена тратить все больше средств на поддержание внутреннего топливного рынка.

Поэтому ноябрь и декабрь могут стать периодом, когда накопившиеся проблемы российской нефтепереработки проявятся гораздо сильнее. Для Кремля это будет означать дополнительные расходы, необходимость искать импортное топливо и меньше ресурсов, которые можно направить на другие нужды.