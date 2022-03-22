Об этом их гендиректора заявили 21 марта во время встречи с американскими чиновниками. К обсуждению присоединился президент Джо Байден.

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Они подтвердили Администрации готовность продолжать накладывать большие расходы на Путина, чтобы подорвать российскую военную машину и поддержать народ Украины, одновременно предпринимая конкретные действия, чтобы смягчить рост цен для американских потребителей, вызванный действиями Путина,

– сообщили в Белом доме.

Участники также обсудили необходимость совместной работы над решением проблем на глобальных рынках и поставках, особенно для:

энергоносителей и сельскохозяйственных товаров,

определения альтернативных источников снабжения ключевых товаров.

Частный сектор и администрация обязались тесно коммуницировать и координировать усилия в дальнейшем.

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