В Пентагоне подчеркнули, что хаотические атаки являются частью стратегии кремля. Однако подобные действия являются военным преступлением.

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Спикер Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что США видят, что Россия совершает военные преступления на территории Украины. Поэтому Пентагон будет помогать в сборе этих доказательств.

Мы, безусловно, видим четкие доказательства того, что российские войска совершают военные преступления, и мы помогаем со сбором доказательств этого,

– заявил Кирби.

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