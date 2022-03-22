У Пентагоні наголосили, що хаотичні атаки є частиною стратегії кремля. Однак такі дії є військовим злочином.
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Речник Пентагону Джон Кірбі підкреслив, що США бачать, що Росія вчиняє військові злочини на території України. Тому Пентагон допомагаєтиме у зборі доказів цього.
Ми, безумовно, бачимо чіткі докази того, що російські війська вчиняють військові злочини, і ми допомагаємо зі збором доказів цього,
– заявив Кірбі.
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