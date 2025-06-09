Такую информацию в понедельник, 9 июня, сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что пытаются сделать россияне

По его словам, наиболее активными россияне ведут себя на Торецком направлении в Донецкой области.

Среднесуточное количество штурмовых действий за неделю – примерно 15 – 16, на сегодня он пытается развивать свой успех в направлении населенного пункта Яблоновка с целью дальнейших движений в направлении Константиновки,

– рассказал он.

Запорожец рассказал, что россияне не жалеют ресурсов, чтобы продвинуться вперед и создать плацдарм для движения на Константиновку. Враг активно использует мотоциклы для того, чтобы быстро добраться до населенных пунктов.

Кроме того, он сообщил, что противник использует против украинских сил FPV-дроны, дроны на оптоволокне и КАБы. Россияне разрушают гражданскую застройку, в частности возможные укрытия для позиций Сил обороны.

К слову, по данным источников СМИ, среди приоритетов противника на фронте во время летнего наступления могут быть продвижения в Донецкой области – главные бои в районах Покровска, Торецка, Часового Яра и Константиновки.